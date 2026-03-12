Hơn 63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc khi ăn bánh kem

Hôm nay (12/3), ông Ngô Quốc Khải, Phó phòng VHXH phường Rạch Giá, tỉnh An Giang xác nhận vụ việc. Theo thống kê sơ bộ, hiện có hơn 63 người nghi bị ngộ độc với những triệu chứng như ói, đau bụng, tiêu chảy. Ngay khi có tin báo, UBND phường Rạch Giá đã chỉ đạo Phòng Văn hóa xã hội phường, Đội điều tra ngộ độc phối hợp với Trung tâm y tế Rạch Giá để tiến hành kiểm tra, rà soát và xác minh điều tra theo quy trình

Bánh kem do ngân hàng Vietcombank đặt để tặng chúc mừng ngày 8/3

Theo đó, từ ngày 6/3, nhiều cơ quan ban ngành đặt mua bánh kem của tiệm bánh C.C.G trên đường 3/2 phường Rạch Giá để chúc mừng ngày 8/3 và tặng đối tác, khách hàng nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Ngay sau đó, nhiều người bị đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu tại các cơ sở y tế. Trong đó có Salon xe Kim Điệp, Công ty thuốc lá Triều Hùng, Câu lạc bộ dưỡng sinh Vĩnh Quang và Ngân hàng Vietcombank đặt bánh kem để tặng cho khách hàng nữ.

Đến hôm nay vẫn còn 5 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Một bệnh nhân nữ công tác ở Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa Kiên giang cho biết, nhân dịp 8/3, ngân hàng Vietcombank có tặng cho chị em phụ nữ ở Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang 1 chiếc bánh kem. Sau khi mọi người ăn bánh kem thì đều bị đau bụng, ói, tiêu chảy.

Giấy ra viện của các nhân viên ở Salon xe Kim Điệp bị ngộ đôc do sử dụng bánh kem

Theo ông Ngô Quốc Khải, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với bệnh viện để thu thập mẫu xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra vụ ngộ độc. Đồng thời, sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở liên quan.

“Lúc sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đến cơ sở thu thập mẫu nhưng không còn, do thời gian đó khách hàng đã ăn hết, thành phần mẫu bánh sinh nhật nhiều thành phần và còn rất ít không đủ để lấy. Hơn nữa, cơ sở bảo quản bánh chung với các thực phẩm khác nên kết quả cũng không đảm bảo. Bước tiếp theo, cơ quan chức năng đang nhờ bệnh viện hỗ trợ xét nghiệm tìm nguyên nhân”, ông Khải cho biết.

Tác giả: Lam Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV