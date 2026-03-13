Cụm linh vật “Mã đáo thành công” ở Quảng Trị hư hỏng nghi bị phá hoại

Ngày 12/3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo lực lượng Công an vào cuộc điều tra vụ việc cụm linh vật ngựa đặt tại khu vực hồ Tâm Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Cụm linh vật trưng bày tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Tại hiện trường, nhiều tượng ngựa bị gãy phần đầu, chân và đuôi, các mảnh vỡ nằm vương vãi xung quanh. Hình ảnh này khiến nhiều người dân địa phương bức xúc.

Cụm linh vật gồm 8 tượng ngựa với chủ đề “Mã đáo thành công”, được dựng tại khu vực trung tâm xã Lao Bảo đã tạo điểm nhấn cảnh quan, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Các mô hình này được thực hiện từ nguồn xã hội hóa với sự đóng góp của doanh nghiệp và người dân địa phương.

Linh vậy bị gãy đầu

Sự việc được phát hiện vào chiều 11/3 khi một số linh vật có dấu hiệu hư hỏng. Đến sáng 12/3, khi kiểm tra lại khu vực trưng bày, nhiều tượng ngựa đã bị phá hỏng nặng hơn, nghi có tác động của ngoại lực.

Nhiều bộ phận linh vật bị hư hỏng

Hiện cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: Báo VOV