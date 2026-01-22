Vì sao HLV Kim Sang-sik khát khao thắng Hàn Quốc?

HLV Kim Sang-sik khát khao chiến thắng.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết là một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của bóng đá Việt Nam, và người chịu áp lực lớn nhất lúc này không ai khác chính là Kim Sang-sik. Vị chiến lược gia 49 tuổi hiểu rằng, chỉ có một chiến thắng trước đội bóng quê hương mới có thể xoa dịu dư luận và khép lại giải đấu một cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, định mệnh đã khéo sắp đặt để ông đối đầu với Lee Min-sung, người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một "tượng đài" trong quá khứ mà Kim Sang-sik từng phải nỗ lực không ngừng để vượt qua. Cuộc đấu trí này, vì thế, mang đậm màu sắc của sự khẳng định cái tôi và khát khao thoát khỏi cái bóng của bậc tiền bối.

Nỗi ám ảnh World Cup 2002 và hành trình thoát khỏi cái bóng đàn anh

Mối duyên nợ giữa Kim Sang-sik và Lee Min-sung kéo dài suốt hơn hai thập kỷ, bắt đầu từ những ngày cả hai còn là những trung vệ thép của bóng đá xứ sở kim chi. Dù cùng thi đấu ở vị trí phòng ngự, sự nghiệp của Lee Min-sung luôn đi trước Kim Sang-sik một bước, tạo nên một khoảng cách vô hình giữa "tiền bối" và "hậu bối".

Lee Min-sung, hơn Kim Sang-sik 3 tuổi, đã sớm khẳng định tên tuổi khi khoác áo tuyển Olympic từ năm 1994 và lên tuyển quốc gia chỉ một năm sau đó. Trong khi đó, phải đến tận năm 2000, khi những ngày tháng của lứa tuổi U23 sắp cạn, Kim Sang-sik mới có cơ hội hít thở bầu không khí của đội tuyển Olympic và Quốc gia.

Sự cạnh tranh khốc liệt nhất giữa hai người đàn ông này nằm ở giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch lịch sử World Cup 2002 trên sân nhà. Khi ấy, với kinh nghiệm dày dặn, lối chơi đa năng và sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện, Lee Min-sung đã được ưu tiên lựa chọn vào đội hình tham dự FIFA Confederations Cup 2001 và sau đó là kỳ World Cup huyền thoại năm 2002.

Về phần Kim Sang-sik, việc bị gạch tên khỏi danh sách tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay trên quê hương mình đã trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Ông phải ngậm ngùi nhìn người đàn anh Lee Min-sung cùng các đồng đội viết nên câu chuyện cổ tích vào đến bán kết World Cup, trong khi bản thân phải chờ đợi cơ hội.

Phải đến khi Lee Min-sung chia tay đội tuyển quốc gia vào năm 2004, Kim Sang-sik mới thực sự bước ra ánh sáng, trở thành trụ cột của hàng phòng ngự Hàn Quốc tại World Cup 2006 và Asian Cup 2007. Chính vì lẽ đó, trong tiềm thức nghề nghiệp, Kim Sang-sik luôn ở thế người đến sau, người thay thế.

Do vậy, cuộc đối đầu trên băng ghế chỉ đạo lần này là cơ hội vàng để ông chứng minh rằng, về mặt tư duy chiến thuật và khả năng cầm quân, ông hoàn toàn có thể đánh bại người đàn anh từng che khuất mình trong quá khứ.

HLV Lee Min-sung của U23 Hàn Quốc.

Ký ức Lebanon 2000: Khi tấm huy chương đồng là bệ phóng lịch sử

Tuy nhiên, giữa hai người đàn ông này không chỉ có sự cạnh tranh mà còn có những ký ức sát cánh hào hùng, mà đáng nhớ nhất chính là 45 phút ở Asian Cup 2000 tại Lebanon. Bối cảnh năm đó có nhiều nét tương đồng kỳ lạ với tình cảnh của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc hiện tại.

Khi ấy, tuyển Hàn Quốc đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng ráo riết cho World Cup 2002 và được kỳ vọng rất cao, nhưng ngã ngựa trước Saudi Arabia với tỷ số 1-2 ở bán kết.

Trong trận tranh hạng ba gặp Trung Quốc năm đó, HLV trưởng Huh Jung-Moo đã đưa ra một quyết định lịch sử khi xếp Lee Min-sung đá cặp trung vệ với Kim Sang-sik. Dù Lee Min-sung đang bị đau và phải ngồi từ đầu giải, ông vẫn nỗ lực đá 45 phút hiệp 1.

Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Lee Min-sung và sức trẻ của Kim Sang-sik đã tạo nên một bức tường phòng ngự vững chắc. Kết quả, Hàn Quốc đánh bại Trung Quốc 1-0 để giành tấm huy chương đồng quý giá.

Cả Kim Sang-sik và Lee Min-sung đều thấu hiểu sâu sắc giá trị của chiến thắng năm ấy. Tấm huy chương đồng tại Lebanon không chỉ giúp các cầu thủ Hàn Quốc tránh khỏi bão chỉ trích khi về nước, mà quan trọng hơn, nó hàn gắn niềm tin nơi người hâm mộ và tạo đà tâm lý cực tốt cho hành trình chinh phục kỳ tích World Cup 2002 sau đó hai năm.

Bài học từ quá khứ 24 năm trước chắc chắn đang thôi thúc Kim Sang-sik hơn bao giờ hết. Ông hiểu rằng, một chiến thắng trước U23 Hàn Quốc lúc này không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho bóng đá Việt Nam, mà còn là liều thuốc tinh thần cần thiết để vực dậy niềm tin cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ sau cú vấp ngã tại bán kết.

Trận đấu tới đây, vì thế, sẽ mang sức nóng hầm hập từ băng ghế chỉ đạo. Một bên là Lee Min-sung với vị thế của người đàn anh, muốn khẳng định đẳng cấp của bóng đá Hàn Quốc. Một bên là Kim Sang-sik với khát khao cháy bỏng: chiến thắng để chuộc lỗi với người hâm mộ Việt Nam, và chiến thắng để dõng dạc tuyên bố rằng ông đã sẵn sàng bước ra khỏi cái bóng của quá khứ để trở thành một nhà cầm quân bản lĩnh thực thụ.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn