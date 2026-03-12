Tuần lễ 'báo động đỏ' cho bóng đá Thanh Hóa

HLV Mai Xuân Hợp đối mặt khó khăn thêm lần nữa - Ảnh: ĐATH

Ở vòng 16 V-League 2025-2026, CLB Thanh Hóa sẽ làm khách ở Thiên Trường trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định vào ngày 13-3. Lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 ở Thanh Hóa.

Mọi sự chú ý dồn về đội khách Thanh Hóa. Tin buồn nhất là ở vòng này, có 2 cầu thủ Thanh Hóa bị "treo giò" vì lãnh đủ 3 thẻ phạt. Đó là Lê Văn Thắng và Huỳnh Minh Đoàn.

Như vậy, HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn tối đa 17 cầu thủ. Trong số này, có 3 thủ môn và 14 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu, chưa tính các trường hợp chấn thương, bệnh tật.

CLB Thanh Hóa sẽ quay lại đúng thời điểm gặp Nam Định ở lượt đi. Đó là khi họ chỉ có 17 người, hơn mức tối thiểu đúng một cầu thủ để trận đấu được diễn ra đúng điều lệ.

Kịch bản cũ tái hiện khi một thủ môn Thanh Hóa nhiều khả năng phải vào sân thi đấu. Trước đó, thủ môn Y Êli Niê từng được vào sân trận thua CLB Công An Hà Nội ở trận đá bù vòng 10.

Điều quan ngại nhất lúc này không phải là CLB Thanh Hóa còn bao nhiêu cầu thủ, mà là khi nào đội bóng xứ Thanh mới có thể hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho 4 nguyên đơn.

Hữu Dũng chưa được đăng ký thi đấu - Ảnh: ĐATH

Theo cập nhật mới nhất vào sáng 11-3, án cấm đăng ký cầu thủ mới do FIFA phạt CLB Thanh Hóa vẫn còn trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn cầu của cơ quan này.

CLB Thanh Hóa đang bị cấm đăng ký cầu thủ mới 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp cho đến khi thanh toán tài chính cho 3 cầu thủ và một huấn luyện viên từng làm việc cho họ.

Nếu không thanh toán trước ngày 17-3, thời điểm V-League đóng cửa thị trường chuyển nhượng, CLB Thanh Hóa sẽ phải thi đấu với 19 cầu thủ còn lại đến hết mùa giải.

Đó là chưa kể V-League sẽ trải qua giai đoạn có những vòng đấu cách nhau 4 ngày/trận. Khi đó, áp lực xoay tua đội hình, chấn thương và thẻ phạt có thể quật ngã đội bóng này.

Trong khi đó, 4 tân binh mà họ thông báo ký hợp đồng vừa qua sẽ không được đăng ký ở V-League. Nếu vậy, 4 cầu thủ (gồm một ngoại binh) sẽ "ngồi chơi xơi nước" đến tháng 6.

CLB Thanh Hóa đang đứng 12/14 đội. Họ có 13 điểm và chỉ hơn hai đội xếp sau 2 điểm.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: tuoitre.vn