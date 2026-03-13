Nhật Bản thay đổi số lượng đội dự Asiad 2026, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Asiad 2026 tại Nhật Bản sẽ không còn giới hạn số đội tham dự môn bóng đá - Ảnh: TED TRẦN

Theo thông tin của chuyên trang ASEAN Football, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) - tổ chức quản lý Asiad đã quyết định dỡ bỏ những giới hạn về số lượng đội tham dự do chủ nhà Nhật Bản đặt ra ở kỳ Á vận hội lần thứ 20.

Ban đầu, Nhật Bản tạo ra thay đổi cực lớn ở môn bóng đá tại kỳ Asiad năm nay, đó là giới hạn số đội dự nội dung bóng đá nam là 16, và số đội dự nội dung bóng đá nữ là 12.

Trong quá khứ, Asiad hầu như chưa từng đặt ra rào cản về số lượng đội ở môn bóng đá, cũng tương tự như các môn thể thao khác.

Số lượng đội dự môn bóng đá ở các kỳ Asiad vì vậy luôn có sự dao động lớn. Từ Asiad 1994 trở về trước, số đội tham dự môn bóng đá nam luôn ít hơn 20. Đến Asiad 2014, số đội tăng lên mức kỷ lục 29, và còn 21 ở kỳ Asiad gần nhất tại Hàng Châu.

Tại Asiad 2026, Nhật Bản muốn thay đổi truyền thống, đưa bóng đá trở thành một nội dung thi đấu chắt lọc, với 16 đội ở bóng đá nam và 12 đội ở bóng đá nữ.

Theo quy định ban đầu, 16 đội giành vé dự môn bóng đá nam tại Asiad 2026 cũng là 16 đội dự Giải U23 châu Á 2026. Và tương tự, 12 đội dự Asian Cup nữ 2026 cũng giành vé dự Asiad 2026.

Nhưng đến nay, kế hoạch này bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cuộc chiến tranh ở Iran, gây tác động sâu rộng đến các nền bóng đá Trung Đông.

Theo ASEAN Football, phía OCA lo ngại rằng sẽ có nhiều đội tuyển trong nhóm đã giành vé không tham dự được Asiad. Ví dụ điển hình là Iran - sau khi chính phủ nước này thông báo sẽ không dự World Cup 2026.

Vì vậy, OCA cùng chủ nhà nhiều khả năng sẽ dỡ bỏ giới hạn số lượng đội tham dự Asiad, và môn bóng đá sẽ trở lại như trước đây - tức chỉ cần đăng ký là có thể tham dự.

Nếu thay đổi này là chính xác, hai đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng gì, vì cả hai đều giành vé theo giới hạn cũ của Nhật Bản. Ở Đông Nam Á, Việt Nam là nền bóng đá duy nhất giành vé dự cả hai nội dung.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn