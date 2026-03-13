Giá xăng RON95 tăng 335 đồng, dầu tăng 2.500 đồng/lít

Người dân đổ xăng trong bối cảnh giá biến động - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Như vậy đây là lần điều chỉnh thứ ba liên tiếp trong ba ngày qua khi giá xăng dầu thế giới liên tục có những diễn biến đảo chiều tăng, giảm đan xen với biên độ mạnh.

Giá xăng dầu đã tiếp tục được điều chỉnh trong bối cảnh giá thế giới có xu hướng giảm mạnh trong hai ngày gần đây và tăng trở lại vào hôm nay.

Xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít (giảm 447 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,95%), thấp hơn xăng RON95-III 3.071 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 25.575 đồng/lít (tăng 335 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 1,33%).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.025 đồng/lít (tăng 555 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 2,10%).

Dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít (tăng 2.513 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương tăng 10,29%).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.661 đồng/kg (giảm 340 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, tương đương giảm 1,79%).

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12-3 như sau: xăng E5RON92 ở mức 26.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở mức 29.575 đồng/lít; dầu diesel 0.05S ở mức 32.025 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 30.932 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.661 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không thực hiện trích lập nhưng tiếp tục chi mạnh sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng, từ xăng E5RON92, xăng RON95 đến dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut như ngày hôm qua.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11-3 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ sau khi có các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền định đi qua eo biển này; một nhà máy lọc dầu ở UAE phải đóng cửa sau khi bị tấn công; IEA đề xuất xả kho dầu từ kho dự trữ chiến lược; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Tại phiên họp ngày 9-3, sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc chi sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương cũng đã thực hiện chi đậm quỹ bình ổn để kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu trong hai kỳ liên tiếp vừa qua.

Ngoài ra, giá xăng dầu cũng được hỗ trợ bởi việc Chính phủ ban hành Nghị định 73 về giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng xăng dầu từ ngày 9-3.

Trong phiên họp này, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối được yêu cầu chủ động tìm kiếm nguồn cung, tăng cường nhập khẩu, dự trữ theo quy định.

Bộ Tài chính đề xuất ngay phương án điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu về 0, báo cáo Chính phủ trong ngày 12-3.

Cơ chế điều hành xăng dầu được thực hiện theo quy định của Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu với chu kỳ cố định là thứ năm hằng tuần.

Tuy nhiên, với Nghị quyết 36 của Chính phủ, đã đồng ý cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá ngay nếu tăng từ 7%. Như vậy, việc điều chỉnh giá xăng hôm nay thực hiện đúng theo cơ chế điều hành xăng dầu của Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu.

