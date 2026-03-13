Dừng xe ở làn dừng khẩn cấp cao tốc để ngủ, tài xế bị phạt 13 triệu đồng

Tài xế dừng xe ở làn dừng khẩn cấp để ngủ - Ảnh: C08

Tối 12-3, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa xử lý trường hợp dừng ô tô ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc sai quy định.

Khoảng 15h25 cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng), tổ cảnh sát giao thông đội 6 phát hiện ô tô đang dừng trên làn dừng khẩn cấp và không bật đèn cảnh báo.

Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra giấy tờ tài xế P.N.T. (29 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Tài xế này trình bày do "buồn ngủ quá" nên dừng lại ở làn dừng khẩn cấp để ngủ.

Cảnh sát giao thông giải thích cho tài xế T. hiểu rằng làn dừng khẩn cấp trên cao tốc chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng như: xe gặp sự cố kỹ thuật; xảy ra tai nạn giao thông; tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển bắt buộc phải dừng xe ngay nhưng phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Trường hợp tài xế T. trình bày "buồn ngủ" không nằm trong nội dung "dừng xe khi thật sự bất khả kháng" và đáng nói, vị trí tài xế T. dừng xe cách trạm dừng chân khoảng 2km.

Sau khi nghe giải thích, tài xế T. chấp nhận lỗi và hứa lần sau sẽ không tái phạm, trước khi lên cao tốc phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt, tỉnh táo. Trong trường hợp "buồn ngủ" có thể dừng xe ở trạm dừng chân hoặc rẽ ra đường nhánh để dừng, đỗ.

Cảnh sát sau đó lập biên bản tài xế T. hành vi "không báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc", sẽ phạt tiền 13 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo đại diện đội 6, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên dải dừng khẩn cấp vẫn còn xảy ra. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, rất dễ dẫn đến va chạm, nhất là vào ban đêm hạn chế tầm nhìn.

Đội 6 khuyến cáo tài xế tuyệt đối không dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; dừng tại điểm dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn đường lưu thông trên cao tốc; dừng xe không có cảnh báo bằng đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng ở làn dừng khẩn cấp; dừng xe chờ người hoặc xử lý việc cá nhân...

Tác giả: Minh Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn