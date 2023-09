Trung úy Công an hy sinh khi đang điều tra đối tượng trộm cắp tài sản

Pháp luật

Ngày 23/9, Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra việc một cán bộ công tác tại Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.