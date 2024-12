Trung tá 39 tuổi được điều động làm Trưởng Công an TP. Hải Dương

Ngày 8/12, Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc công an tỉnh Hải Dương về công tác cán bộ.

Theo báo Lao động, tham dự buổi lễ có Đại tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Đình Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, tân Trưởng Công an TP.Hải Dương. Ảnh: Vietnamnet

Đại tá Bùi Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an TP.Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Mạnh Hùng đề nghị Tân trưởng Công an TP.Hải Dương tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh của người lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, tân Trưởng Công an TP. Hải Dương - cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Công an tỉnh và sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững đoàn kết trong nội bộ, cùng với toàn lực lượng Công an TP. Hải Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Đức sinh năm 1985, quê xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Nguyễn Văn Đức có nhiều năm công tác tại Công an thị xã Kinh Môn, Công an TP.Chí Linh và Công an huyện Cẩm Giàng, theo báo Lao động.

