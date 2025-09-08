Bắt nghi phạm người Trung Quốc trộm két sắt gần 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

Đối tượng Huang Shaoning và đồng phạm đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 8-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ Huang Shaoning (54 tuổi, quê Quảng Tây, Trung Quốc) – nghi phạm gây ra 4 vụ cạy két sắt tại nhà dân, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 8-2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ trộm két sắt tại cơ quan, doanh nghiệp và nhà dân, gây hoang mang trong người dân.

Qua điều tra, Công an Quảng Trị xác định nghi phạm là Huang Shaoning. Người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cùng đồng phạm dùng xe máy di chuyển vào Quảng Trị, rình rập lúc đêm khuya để đột nhập, dùng thanh sắt cạy két sắt lấy tiền và tài sản.

Trong vòng 5 tháng, Huang Shaoning cùng đồng phạm khác đã gây ra 4 vụ trộm với tổng giá trị gần 2 tỉ đồng. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận sau khi tiêu xài hết tiền ở Trung Quốc, lại quay lại Việt Nam tiếp tục trộm cắp.

Thiếu tá Hoàng Trung Thành, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết các đối tượng người nước ngoài thường nhập cảnh theo đường tiểu ngạch, sau đó nhắm vào cơ quan, doanh nghiệp có khuôn viên rộng, ít người trông coi để thực hiện hành vi.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt nghi phạm còn lại là cũng quê Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, Huang Shaoning đi cùng với một đồng phạm cũng là người Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gần Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhập cảnh, 2 đối tượng di chuyển vào Quảng Trị bằng xe gắn máy mua tại Lạng Sơn. Lợi dụng ngày nghỉ, đêm khuya, không có người trông coi bảo vệ, các đối tượng đi đến các nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để thực hiện hành vi phạm tội.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động