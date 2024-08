Trung Quốc bắn đại bác trong lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, thăm chính thức nước CHND Trung Hoa trong 3 ngày từ 18-20/8.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Thủ đô Bắc Kinh

Sáng 19/8, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chủ trì lễ đón.

Tham dự lễ đón, về phía Trung Quốc có các đồng chí: Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc; Vương Tiểu Hồng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc; Lưu Kiến Siêu, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trịnh San Khiết, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia; Kim Tráng Long, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin; Vương Văn Đào, Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Trung Quốc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên bục danh dự.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới; là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, có tác động to lớn đối tới xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian dài tiếp theo. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này là dịp Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành nghi lễ đón tiếp trang trọng nhất đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Tại Quảng trường Thiên An Môn ở Thủ đô Bắc Kinh 21 phát đại bác được phía bạn bắn lên chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Đại lễ Đường Nhân dân để bắt đầu lễ đón chính thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc trên cương vị mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đông đảo các cháu thiếu nhi Trung Quốc trong những bộ trang phục rực rỡ, nồng nhiệt vẫy cờ, hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, tiến hành thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên sau khi đảm nhiệm cương vị mới thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quan hệ Việt – Trung trong thời gian tiếp theo cũng như cục diện, môi trường đối ngoại, phát triển của đất nước ta trong thời gian tới, nhất là sau khi 2 nước nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” (tháng 12/2023), trong bối cảnh quan hệ 2 nước Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực, lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành, hình thành không khí hợp tác sôi động, hiệu quả và thiết thực.

Với sự coi trọng đặc biệt và phối hợp chặt chẽ của cả hai bên, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và đi vào chiều sâu.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Trung Quốc trong những bộ trang phục rực rỡ, nồng nhiệt vẫy cờ, hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tiến hành hội đàm cấp cao nhằm thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: vov.vn