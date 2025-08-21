Vụ KOL chết vì bị tra tấn 300 giờ trên livestream gây chấn động ở Pháp

Raphaël Graven, còn gọi là Jean Pormanove, đã qua đời trong lúc ngủ trong một buổi phát sóng trên trang web Kick.

Raphaël Graven, còn được biết đến với biệt danh Jean Pormanove, đã tử vong ngay trong một buổi phát trực tiếp sau nhiều tháng chịu sự sỉ nhục và bạo hành trên mạng xã hội.

Người đàn ông 46 tuổi đến từ thị trấn Contes, phía bắc thành phố Nice, qua đời trong lúc ngủ hôm 18/8, khi đang thực hiện một buổi livestream kéo dài liên tục trên nền tảng Kick. Ông được biết có tiền sử bệnh tim nghiêm trọng và đã phát sóng khoảng 300 giờ liên tục trước khi tử vong.

Trước đó, nhiều đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Graven cùng hai nhân vật nổi tiếng khác là Owen Cenazandotti (26 tuổi, biệt danh Naruto) và Safine Hamadi (23 tuổi, biệt danh Safi), trong đó ông thường xuyên bị đánh đập, bóp cổ, ép ăn, dội chất lỏng bẩn và thậm chí trở thành mục tiêu của súng bắn sơn.

Các nhà sáng tạo nội dung này được cho là đã nhận tiền quyên góp từ khán giả, những người hò reo, khuyến khích họ thực hiện ngày càng nhiều hành vi nhục mạ và cực đoan hơn.

Dư luận phẫn nộ

Cái chết của Graven đã gây chấn động dư luận Pháp, khi tờ Le Monde mô tả đây là “mặt tối của bản chất con người, gợi nhớ những tập phim rùng rợn nhất trong series Black Mirror của Anh”.

Nhiều chính trị gia Pháp kêu gọi các cơ quan quản lý và nền tảng livestream phải giải thích vì sao chuỗi hành vi bạo hành này có thể phát sóng công khai mà không hề bị ngăn chặn.

Công tố viên Nice xác nhận đã mở cuộc điều tra hình sự và tiến hành khám nghiệm tử thi vào ngày 21/8. Cảnh sát cũng đã tịch thu thiết bị ghi hình và kỹ thuật số từ nơi nhóm này hoạt động.

Trong một số đoạn video được khán giả chia sẻ lại sau khi ông Graven qua đời, có thể nghe thấy Cenazandotti và Hamadi bàn bạc về khả năng Graven sẽ chết ngay trên sóng. Họ thậm chí thúc giục ông nói với khán giả rằng nếu có chết thì là do “sức khỏe tồi tệ” chứ không phải lỗi của họ.

Owen Cenazandotti, bên trái, xuất hiện trong các video với Graven.

Ở một cảnh quay khác, Graven - vốn từng là cựu quân nhân - đã hét lên “Hãy gọi cảnh sát!” sau khi bị bắn liên tiếp bằng súng sơn. Trong đoạn tin nhắn gửi mẹ ngay trước khi mất, ông viết: “Mẹ ơi, con thấy chuyện này đi quá xa rồi. Con cảm thấy như bị giam cầm trong cái ‘concept khốn nạn’ này. Con muốn rời đi, nhưng họ không cho, con bị giữ làm con tin”.

Trong đoạn livestream “XXL” cuối cùng, Cenazandotti tỏ ra lo lắng khi thấy “người cộng sự” của mình gặp vấn đề hô hấp. Video chốt lại cho thấy Graven nằm bất động dưới chăn, một chai nước nhựa bị ném về phía ông. “Ông ấy đang ở tư thế rất kỳ lạ”, một người nói trước khi buổi phát sóng bị tắt đột ngột.

Một bộ đếm quyên góp trên màn hình cho thấy nhóm đã thu về hơn 31.000 bảng Anh (gần 42.000 USD).

Trước đó vào tháng 1, Cenazandotti và Hamadi từng bị bắt giữ trong một cuộc điều tra sơ bộ liên quan đến bạo lực đối với người yếu thế, nhưng sau đó được thả. Cả hai phủ nhận mọi cáo buộc.

Công tố viên Damien Martinelli cho biết, các tội danh đang được xem xét bao gồm: Kích động công khai bạo lực hoặc hận thù qua phương tiện điện tử, nhắm vào cá nhân hoặc nhóm yếu thế; các hành vi khác liên quan đến ngược đãi và khai thác nạn nhân.

Chính phủ Pháp vào cuộc

Clara Chappaz, Thứ trưởng phụ trách Kỹ thuật số của Pháp, gọi vụ việc là một “nỗi kinh hoàng tuyệt đối”: “Jean Pormanove đã bị sỉ nhục và ngược đãi suốt nhiều tháng trên nền tảng Kick. Tôi đã liên hệ với ban quản lý nền tảng này để yêu cầu giải thích. Trách nhiệm của nền tảng đối với việc ngăn chặn nội dung bất hợp pháp là bắt buộc theo luật và sự thất bại này đã dẫn đến hậu quả tồi tệ nhất”.

Bà Chappaz cũng chuyển vụ việc cho Arcom - cơ quan giám sát truyền thông và Pharos - nền tảng báo cáo nội dung bất hợp pháp.

Arcom bị chỉ trích vì không hành động kịp thời, dù báo chí và người xem đã nhiều lần cảnh báo. Nghị sĩ Arthur Delaporte (đảng Xã hội) cho biết cơ quan này từng được cảnh báo từ tháng 12/2024 qua điều tra của Mediapart, nhưng không đủ nhân lực để xử lý: chỉ có 23 người thực thi Luật Dịch vụ Kỹ thuật số châu Âu, trong khi Đức có tới 60.

Arcom giải thích họ không thể can thiệp vì Kick không có đại diện pháp lý tại EU.

Safine Hamadi được nghe thấy đã thảo luận về khả năng Graven chết trên sóng trực tiếp.

Kick - nền tảng livestream có trụ sở tại Australia, vốn phổ biến trong giới trẻ chơi game - cho biết đang “khẩn trương xem xét” vụ việc và quy trình cộng đồng. Trong điều khoản dịch vụ, Kick cấm tuyệt đối các nội dung “tự hại, bạo lực quá mức” hay “khuyến khích hoạt động phạm pháp”.

Người phát ngôn Kick nói: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Jean Pormanove và gửi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và cộng đồng của anh. Kick đang hợp tác với các bên liên quan để điều tra và sẽ kiên quyết duy trì chuẩn mực cộng đồng”.

Trên Instagram, Cenazandotti đăng thông điệp: “Anh trai, đối tác, người bạn của tôi. Sáu năm bên nhau, chưa bao giờ rời bỏ. Tôi yêu anh, sẽ nhớ anh vô cùng”. Luật sư của anh, Yassin Sadouni, nói rằng đang chờ kết quả điều tra để làm rõ trách nhiệm từng bên.

Hamadi cũng viết ngắn gọn: “Yên nghỉ nhé, anh trai”.

Tác giả: Thủy Dương

Ảnh: Instagram

Nguồn tin: znews.vn