Bộ trưởng Hàn Quốc xin lỗi sau vụ tàu hỏa đâm 7 công nhân thương vong

Bộ trưởng Lao động và Việc làm Hàn Quốc Kim Young Hoon cúi thấp đầu xin lỗi các nạn nhân và công chúng tại phiên họp hôm 20-8 - Ảnh: YONHAP

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Ủy ban Môi trường và Lao động của Quốc hội, Bộ trưởng Lao động và Việc làm Hàn Quốc Kim Young Hoon cúi đầu xin lỗi trước công chúng và cam kết sẽ không để thảm kịch tương tự tái diễn.

“Dù đã nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc an toàn, chúng tôi vẫn không ngăn được vụ tai nạn lần này. Tôi vô cùng xin lỗi người dân, cầu nguyện cho những nạn nhân đã khuất, chia buồn sâu sắc với gia đình và mong những công nhân bị thương sớm hồi phục”, ông Kim xin lỗi công chúng và các nạn nhân trong vụ tai nạn hôm 19-8 khiến bảy công nhân thương vong.

Trước đó vào sáng 19-8, khi đi qua khu vực huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk, miền đông nam Hàn Quốc, đoàn tàu hỏa Mugunghwa bất ngờ đâm trúng bảy công nhân đang kiểm tra đường ray.

Vụ việc khiến hai người chết, bốn người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ.

Vi phạm nguyên tắc an toàn

Vốn xuất thân là lái tàu, Bộ trưởng Kim thừa nhận các nguyên tắc an toàn cơ bản tại hiện trường đã không được tuân thủ.

Trả lời chất vấn của nghị sĩ Park Hong Bae (Đảng Dân chủ đồng hành), ông cho biết sẽ làm rõ vì sao công nhân lại di chuyển theo hướng ngược chiều với đoàn tàu hỏa (điểm mù khuất tầm nhìn của đoàn tàu), và những điều kiện nào khiến họ buộc phải làm việc trong môi trường, tình trạng như vậy.

Ông Kim nhấn mạnh công việc gần đường ray đang vận hành vốn dĩ cực kỳ nguy hiểm, do đó trước và sau khi làm việc phải có biện pháp an toàn đầy đủ.

Đặc biệt, khi nhân viên nhà thầu phụ tham gia, việc huấn luyện và chuẩn bị phải chặt chẽ hơn. Ông chỉ ra nhiều nguyên nhân cộng dồn như thiếu cảnh giác, huấn luyện lỏng lẻo và lỗ hổng hệ thống đã dẫn tới vụ việc.

Bộ trưởng Lao động và Việc làm khẳng định Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail) không thể chỉ “đối phó qua loa”, mà cần đưa ra giải pháp căn cơ để phòng ngừa tai nạn, coi đó là “bổn phận cuối cùng với những nạn nhân đã khuất”.

Sức ép từ các đảng đối lập

Về mặt chính trị, phe đối lập tiếp tục gia tăng sức ép.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, nữ nghị sĩ Kim So Hee (Đảng Quyền lực nhân dân) kêu gọi chủ tịch Korail phải từ chức ngay, đồng thời nhấn mạnh nếu thảm kịch tương tự lặp lại, Bộ trưởng Kim cũng cần chịu trách nhiệm.

Đáp lại, ông Kim đồng tình với quan điểm này.

Tuy nhiên ông bác bỏ ý kiến cho rằng Tổng thống Lee Jae Myung hoặc Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông phải chịu trách nhiệm trực tiếp, với lý do theo Luật Xử phạt tai nạn nghiêm trọng, trách nhiệm thuộc về người quản lý điều hành doanh nghiệp. Trong trường hợp Korail, Bộ trưởng Đất đai chỉ là cơ quan giám sát chứ không phải nhà quản lý trực tiếp.

Ông Kim cam kết Bộ Lao động và Việc làm sẽ phản ứng mạnh mẽ nhất có thể, bao gồm việc siết chặt giám sát và áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các sai phạm trong khu vực công.

Hiện bộ đã mở rộng lệnh đình chỉ công việc tới cả các hoạt động bảo dưỡng thường ngày và phong tỏa khu vực gần nơi xảy ra tai nạn.

