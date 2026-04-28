Trọng tài UEFA bị bắt vì xâm hại bé trai

Trọng tài bị bắt ban đầu được giao nhiệm vụ ở World Cup 2026.

Theo thông tin ban đầu, vị trọng tài mang quốc tịch nước ngoài này bay tới Vương quốc Anh để điều hành một trận đấu thuộc hệ thống giải châu Âu. Tuy nhiên, ngay trong thời gian lưu trú tại khách sạn trước trận, người này bị tố có hành vi tiếp cận một thiếu niên tại khu vực công cộng, sau đó thực hiện những hành động đụng chạm không mong muốn và tìm cách dụ dỗ nạn nhân về phòng riêng.

Nguồn tin cho biết sự việc được trình báo với cảnh sát trong lúc vị trọng tài rời khách sạn để làm nhiệm vụ. Đến tối cùng ngày, khi ông quay trở lại cùng phái đoàn UEFA, lực lượng chức năng chờ sẵn và tiến hành bắt giữ ngay tại sảnh trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt.

"Ông ta bị cáo buộc có hành vi hoàn toàn không phù hợp. Nếu những gì được tố cáo là đúng, đây là sự việc gây sốc", một nguồn tin tiết lộ. Sau khi bị bắt, vị trọng tài được thẩm vấn trước khi được tại ngoại trong thời gian cuộc điều tra tiếp tục.

Cảnh sát Thủ đô London (Met Police) xác nhận một người đàn ông ngoài 30 tuổi được tại ngoại liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục một bé trai. Nhà chức trách cũng để ngỏ khả năng dẫn độ nếu có đủ căn cứ truy tố.

Vụ việc lập tức gây ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của trọng tài này. FIFA xác nhận ông sẽ không được xem xét phân công làm nhiệm vụ tại bất kỳ giải đấu nào trong thời gian điều tra, dù trước đó nằm trong danh sách cầm còi tại World Cup 2026.

Về phía UEFA, cơ quan này cũng ra thông báo đang theo dõi sát sao diễn biến và tạm thời đình chỉ mọi phân công đối với trọng tài nói trên. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ, trong bối cảnh dư luận đòi hỏi sự minh bạch và xử lý nghiêm minh nếu các cáo buộc được xác thực.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn