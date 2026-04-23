Trọng tài FIFA Malaysia cầm còi vòng 20 V.League

Theo thông báo từ VPF, ở vòng 20 V.League 2025/26, BTC mời các trọng tài ngoại điều hành một số trận đấu đáng chú ý. Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt ở cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng, quyết định này nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.

Cụ thể, trận đấu giữa Thanh Hóa và PVF-CAND diễn ra lúc 18h00 ngày 25/4 sẽ do trọng tài FIFA người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) cầm còi. Đây không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, khi ông từng làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình tại vòng 12. Với kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu nhất định về môi trường V.League, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali được kỳ vọng sẽ giúp trận đấu diễn ra suôn sẻ, hạn chế những tranh cãi không đáng có.

Hai trọng tài nước ngoài sẽ làm nhiệm vụ ở 2 trận đấu thuộc vòng 20 V.League 2025/26.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 26/4 sẽ do trọng tài FIFA Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir (sinh năm 1995) điều hành. Đây là lần đầu tiên vị “vua áo đen” này làm nhiệm vụ tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dù còn khá trẻ, nhưng ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir được đánh giá cao về chuyên môn và đã có kinh nghiệm cầm còi tại nhiều giải đấu trong khu vực.

Trước vòng 19, đã có 4 trận đấu được điều hành bởi trọng tài ngoại, bao gồm các cặp đấu giữa CAHN và Ninh Bình (vòng 12), Thể Công Viettel gặp CLB Hà Nội (vòng 14), CLB Hà Nội gặp CAHN (vòng 15) và Ninh Bình gặp CAHN (vòng 16).

Cũng theo thông tin từ VPF, việc mời trọng tài ngoại sẽ tiếp tục được cân nhắc dựa trên diễn biến chuyên môn thực tế của từng vòng đấu. Trong giai đoạn then chốt sắp tới, khi cuộc đua trở nên căng thẳng hơn, khả năng các trận “nóng” tiếp tục có sự xuất hiện của các trọng tài quốc tế là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây cũng là một trong những bước đi nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín và tính chuyên nghiệp của V.League.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn