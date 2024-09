Trọng tài choáng váng vì trúng ‘đạn lạc’ của thủ môn

Your browser does not support the video tag.

Thủ môn Gad Matthews đá bóng rất mạnh trúng mặt trọng tài Ndala Ngambo - Nguồn: CAF Champions League

Sự cố hy hữu của trọng tài Ndala Ngambo xảy ra trong trận đấu giữa chủ nhà Al Ahly và Gor Mahia (Kenya) ở vòng loại thứ hai CAF Champions League tại Cairo (Ai Cập). Khi đó, Al Ahly đã dẫn trước 2-0 và đã chạm được một tay vào tấm vé đi tiếp.

Phút 87, Al Ahly có tình huống tấn công và tiền đạo Mahmoud Kahraba tranh thủ dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nhưng thủ môn Gad Matthews của Gor Mahia đã lao ra rất nhanh để cản phá.

Sau đó, thủ môn này thực hiện cú phát bóng mạnh lên cho đồng đội phản công. Tuy nhiên, cú sút của Gad Matthews lại vô tình đưa bóng đập vào mặt trọng tài người Congo, Ndala Ngambo, khiến ông ngã trên sân. Dù lập tức cố gắng đứng dậy nhưng rõ ràng trọng tài vẫn bị choáng và các cầu thủ vây quanh hỏi thăm.

Tuy nhiên, thủ môn Gad Matthews lại không hề hỏi han gì đến "nạn nhân" của mình. Điều này khiến cư dân mạng đặt nghi vấn, liệu có phải anh cố tình sút vào người trọng tài hay không ?".

Sau đó, trận đấu tiếp tục bình thường và Al Ahly có thêm bàn thắng ở phút 90+1, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội bóng Kenya.

Tác giả: Hưng Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ