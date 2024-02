Trong 10 ngày, xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 4/2, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Ban Giám đốc Công an tỉnh này, kể từ ngày 11/1/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Sau 10 ra quân, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, lực lượng CSGT các cấp đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Theo đó, từ ngày 11/1 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tập trung tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng ngừa, làm giảm ùn tắc giao thông, đấu tranh xử lý hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông; ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép… phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của Nhân dân trong dịp cuối năm và các lễ hội đầu xuân 2024.

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn lái xe.



Qua 10 ngày thực hiện cao điểm, trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức gần hơn 500 ca tuần tra kiểm soát với hơn 1700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ. Qua đó, đã phát hiện, xử lý gần hơn 2.400 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó hơn 600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trên 640 phương tiện vi phạm tốc độ, 40 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn, 2 trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng ma túy.

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng CSGT cũng chú trọng đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua công tác tuần tra, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện 2 vụ việc vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin thêm, từ nay đến cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn để nhân dân vui Tết, đón xuân bình yên, hạnh phúc.

