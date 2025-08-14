Kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm 'sa lưới' khi giao dịch tại ngân hàng

Đối tượng Huỳnh Thanh Dũng – kẻ trốn truy nã khi bị bắt.

Chiều 13/8, Công an phường Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Thanh Dũng (36 tuổi, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng) cho Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Dũng là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo quyết định ngày 4/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 7/8, Công an phường Gò Dầu nhận tin báo từ người dân về một người đàn ông có biểu hiện khả nghi đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ để chuyển tiền cho người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, để che giấu thân phận, ban đầu Dũng khai tên là Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định danh tính thật của người này là Huỳnh Thanh Dũng, đang bị truy nã đặc biệt.

