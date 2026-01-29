'Hot boy' bóng chuyền Việt Nam cưới vợ

Ngọc Thuân (trái) trong lễ đính hôn hôm 28-1 - Ảnh: FBNV

Mới đây các diễn đàn bóng chuyền Việt Nam xôn xao trước thông tin 2 ngôi sao bóng chuyền cùng lấy vợ. Đầu tiên là chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (sinh năm 1999), khi anh xuất hiện trong bộ quân phục tại lễ đính hôn hôm 28-1.

Được biết vợ sắp cưới của anh là Yến Nhi, quê Quảng Ngãi. Trên mạng xã hội, cặp đôi này ít khi đăng ảnh thân mật bên nhau. Do đó không ít người phải bất ngờ khi nghe tin Ngọc Thuân lập gia đình.

Chủ công sinh năm 1999 là trụ cột ở cả CLB Biên Phòng MB và tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Với chiều cao trên 1,9m, anh sở hữu khả năng tấn công ghi điểm ấn tượng.

Không chỉ đập bóng mạnh, Ngọc Thuân còn có nhữnh tình huống xử lý thông minh trên lưới. Kỹ năng phát bóng tấn công của anh cũng khiến đối thủ phải vất vả. Vì vậy anh luôn là cây ghi điểm chủ lực trong màu áo CLB lẫn đội tuyển.

Khá trùng hợp là vào cùng ngày, Trần Duy Tuyến cũng tổ chức lễ thành hôn với người bạn đời là VĐV Trần Thị Mỹ Hằng. Duy Tuyến là người đồng đội quá quen thuộc với Ngọc Thuân trong màu áo Biên Phòng MB và tuyển quốc gia.

Bộ đôi Duy Tuyến - Mỹ Hằng rạng rỡ trong bộ quân phục vào dịp đặc biệt - Ảnh: FB

Trong khi đó, Mỹ Hằng lại đang thi đấu cho CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin. Đây là cặp đôi thú vị bởi cả hai vừa là VĐV bóng chuyền, vừa cùng khoác trên mình màu áo của những đội bóng quân đội.

Hình ảnh Duy Tuyến - Mỹ Hằng cùng diện quân phục trong ngày vui khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi thích thú.

Thời gian qua, hàng loạt ngôi sao bóng chuyền Việt Nam cùng "hẹn" nhau tổ chức đám cưới. Trước đó, những VĐV nữ xinh đẹp, tài năng là Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Hiền cũng đã đồng loạt lên xe hoa.

Trong khi đó, ngôi sao của Binh chủng Thông tin là Phạm Thị Nguyệt Anh cũng đã nhận được lời cầu hôn từ ngôi sao điền kinh Quách Công Lịch.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn