Hai hoa khôi bóng chuyền Việt Nam sau khi cưới chồng thiếu gia

Ngày 13/10, trên trang Instagram gần 9.500 người theo dõi, Trần Việt Hương, hoa khôi bóng chuyền sinh năm 1997, bất ngờ chia sẻ loạt ảnh bầu bí kèm dòng trạng thái xúc động nhân sinh nhật tuổi 27: "Bước sang tuổi mới với món quà tuyệt vời nhất. Từ nay, mọi điều ước đều mang hình dáng của con. Mẹ mong em bình an, đủ ngày đủ tháng để chúng mình gặp nhau nhé". Ảnh: @viethuongg08/Instagram.
Trước đó không lâu, Việt Hương cũng đăng một số hình ảnh cưới nhân kỷ niệm một năm ngày nên duyên cùng ông xã Vương Anh. Sau hôn lễ, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, ngọt ngào trong các dịp đặc biệt. Ảnh: @viethuongg08/Instagram.
Trên mạng xã hội, nữ vận động viên gây ấn tượng với hình ảnh dịu dàng, gu thời trang tinh tế và nhan sắc ngày càng rạng rỡ sau khi kết hôn. Ở những chuyến du lịch biển, cô được khen có gu thẩm mỹ khi lựa chọn trang phục nhẹ nhàng, tôn lên vẻ nữ tính. Gương mặt trong trẻo, đường nét thanh tú giúp Việt Hương luôn nổi bật trong mọi khung hình. Ảnh: @viethuongg08/Instagram.
Đầu năm nay, hoa khôi lần đầu khoe ảnh đón Tết tại nhà chồng ở Sơn La. Căn biệt thự sang trọng với nội thất gỗ mạ vàng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, gọi cô là "nàng dâu hào môn" của làng bóng chuyền. Ảnh: @viethuongg08/Instagram.
Hôn lễ của Việt Hương và Vương Anh diễn ra vào tháng 9/2024 từng thu hút sự chú ý bởi độ đầu tư chỉn chu. Chồng cô là sĩ quan công an và được biết đến là "thiếu gia phố núi" khi gia đình sở hữu biệt thự bạc tỷ tại Sơn La. Cặp đôi thực hiện tới 5 bộ ảnh cưới ở nhiều địa điểm khác nhau và tổ chức tiệc cưới trong không gian sang trọng tại khách sạn lớn. Ảnh: @viethuongg08/Instagram.
Ngày 27/9, hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài (sinh năm 1998) cũng khiến cộng đồng mạng vỡ òa với thông báo đã sinh con đầu lòng. Cô đăng tải hình ảnh bé trai kháu khỉnh cùng dòng chia sẻ hài hước: "Con chào các bác, các cô chú ạ! Con sinh ngày 24/9/2025 mà hôm nay bà già mới cho con lên sóng ạ". Ngay dưới bài viết, Việt Hương gửi lời chúc mừng: "Trộm vía em yêu quá đi! Chúc mừng gia đình bạn nhé". Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Trước đó, vào đầu tháng 8, Thu Hoài gây chú ý khi xuất hiện trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao, với GPA 3.66/4. Trong loạt ảnh chia sẻ, nữ vận động viên rạng rỡ bên chồng là Thái Bảo Anh. Cặp đôi trao cho nhau những ánh mắt tình tứ, tự hào. Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Hoài từng chia sẻ rằng cô muốn "mở rộng trải nghiệm ngoài thể thao" nên chọn học quản trị kinh doanh để tích lũy thêm kiến thức cho hành trình mới sau khi giải nghệ. Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Sau khi kết hôn, cặp đôi thường xuyên đi du lịch và tận hưởng cuộc sống vợ chồng trẻ. Trong chuyến sang Nhật Bản hồi tháng 4, Thu Hoài khéo léo khoe được chồng yêu chiều hết mực, thậm chí còn hài hước "nhả vía" khi bạn bè khen có ông xã tâm lý. Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Tháng 11 năm ngoái, nữ vận động viên tổ chức lễ ăn hỏi và hé lộ cơ ngơi nhà chồng ở Thái Bình - căn nhà ba tầng trắng sang trọng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nhiều người gửi lời chúc phúc, khen Thu Hoài tìm được "bến đỗ vững vàng" cả về tình cảm lẫn sự nghiệp. Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Cô và Bảo Anh cùng tuổi, cùng quê Thái Bình. Cả hai quen nhau trong một sự kiện thể thao và nhanh chóng tìm thấy điểm chung ở niềm đam mê vận động. Trong mắt hoa khôi, chồng là người "chân thành, tình cảm và có trách nhiệm". Cặp đôi được khen xứng đôi cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Ảnh: @thuhoai20_/Instagram.
Tác giả: Hoàng Hoàng
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn