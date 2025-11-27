Triệu phú TQ bị tố có 300 đứa con, tuyển bạn gái với yêu cầu kỳ quặc

Sinh năm 1977, Xu Bo là nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp game ở Trung Quốc. Dù bỏ học từ cấp 2, ông đã tạo ra siêu hit Fantasy Westward Journey và thành lập Duoyi Network vào năm 2006.

Công ty từng đạt doanh thu hàng năm gần 2 tỷ nhân dân tệ, với lợi nhuận ròng vượt 1 tỷ nhân dân tệ (140 triệu USD) vào năm 2017, theo South China Morning Post.

Xu gặp bạn gái cũ, Tang Jing, trên một trang web mai mối vào năm 2009. Khi đó, Tang nói rằng cô là sinh viên. Hai người sống chung 14 năm nhưng chưa từng đăng ký kết hôn.

Cả hai đang tranh chấp 300 triệu nhân dân tệ (42 triệu USD) mà Xu nói rằng Tang vẫn còn nợ mình. Theo đó, Xu cáo buộc rằng từ năm 2012 đến 2018, ông đã chuyển 819 triệu nhân dân tệ (115 triệu USD) cho Tang.

Tang đã hoàn trả 515 triệu nhân dân tệ (72 triệu USD), Xu cho rằng 300 triệu nhân dân tệ vẫn chưa được thanh toán và đệ đơn kiện vào năm 2024.

Tuy nhiên ngày 15/11 vừa qua, Tang lên mạng xã hội, nói rằng cô và Xu ban đầu dự định xây dựng một đại gia đình cùng nhau và rằng số tiền lớn cô nhận được chủ yếu dùng để nuôi dưỡng “gia đình 300 đứa trẻ” này.

“Trong hơn 10 năm qua, chi phí cần thiết để duy trì và chăm sóc đại gia đình 300 đứa trẻ là cực kỳ lớn. Phần lớn số tiền tôi nhận đều được dùng cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi trong thời gian đó", cô viết, cho biết 300 đứa con của nam doanh nhân không có hộ khẩu.

Trước câu hỏi của cư dân mạng rằng con số “300 đứa trẻ” có phải lỗi đánh máy không, cô trả lời: “Không. Có khi con số này còn chưa được thống kê đầy đủ, nhưng chắc chắn không phải phóng đại".

Cô cũng nói rằng trong một phiên xử, tòa đã ra phán quyết có lợi cho cô và bác bỏ yêu cầu đòi 300 triệu nhân dân tệ của Xu. Tang còn cho biết hiện tại cô đang tự nuôi 11 đứa con có với Xu và đang trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi hai con gái chung.

Ngày 16/11, Duoyi Network ra tuyên bố nói rằng có “người dùng mạng” đã lan truyền thông tin sai lệch và kêu gọi nền tảng có hành động ngay lập tức.

Tại Trung Quốc, Xu Bo từ lâu đã là nhân vật gây tranh cãi và bị chỉ trích vì cổ xúy lời lẽ phân biệt giới tính và đa thê. Ông từng công khai tuyển bạn gái trên mạng xã hội, tuyên bố rõ ràng mục tiêu là “sinh ít nhất 50 người con trai chất lượng cao”.

Ông đưa ra các tiêu chí chọn bạn đời chi tiết và thậm chí còn đổi tên tài khoản thành “Sinh Nhiều Con Giải Quyết Mọi Thứ”.

Sau đó, Xu nói giá trị tài sản của ông là 28 tỷ nhân dân tệ ( 4 tỷ USD ) và cho biết đã có 12 đứa con với những phụ nữ khác nhau. Ông nhiều lần khoe rằng mình là “người đàn ông tinh hoa hiếm có” và dự định nuôi cả 50 người con trai trở thành giới tinh hoa xã hội, với ít nhất 10 người thành đạt hàng đầu.

Xu cũng bị chỉ trích trong vai trò chủ doanh nghiệp. Ví dụ, ông yêu cầu nhân viên phải gửi “phong bì cảm ơn” sau một năm làm việc. Những người từ chối phải viết bản tự kiểm điểm.

Ông cũng khuyến khích nhân viên “tự nguyện giảm lương 10%” và yêu cầu họ bày tỏ lòng biết ơn vì cơ hội này. Nhân viên nghỉ việc bị yêu cầu hoàn trả chi phí nhà ăn của công ty với mức 30 nhân dân tệ ( 4 USD ) mỗi bữa.

