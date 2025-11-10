Vợ chồng triệu phú bị bắt cóc và chôn xác giữa sa mạc, hé lộ nhiều tình tiết rùng rợn phía sau

Cuộc gặp gỡ “nhà đầu tư” biến thành bi kịch

Vợ chồng Roman và Anna sống tại Dubai, thường xuyên khoe hình ảnh cuộc sống xa hoa với siêu xe, du thuyền, chuyên cơ riêng trên mạng xã hội. Tháng trước, họ rời nhà để gặp một nhóm “nhà đầu tư” ở khu nghỉ dưỡng Hatta (vùng núi giáp biên giới Oman) và lần cuối cùng họ được nhìn thấy là vào ngày 2/10 vừa qua.

Nguồn tin cho biết, một yêu cầu tiền chuộc lớn đã được gửi tới gia đình nhưng “không được chi trả”. Đây được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ. Cảnh sát tin rằng hai người đã bị sát hại ngay tại một biệt thự ở Hatta gần một tháng trước khi thi thể được tìm thấy.

Vào ngày 7/11, 3 nghi phạm chính gồm Konstantin Shakht (53 tuổi), cựu điều tra viên trọng án nay trở thành kẻ buôn ma túy; Yury Sharypov (46 tuổi) và Vladimir Dalekin (45 tuổi) đã bị bắt tại St. Petersburg và vùng Stavropol, Krasnodar (Nga) sau khi trở về từ UAE.

Theo tờ Fontanka, nhóm này giả danh nhà đầu tư để dụ Roman tới Dubai với mục đích buộc anh tiết lộ mật khẩu ví tiền điện tử. Tuy nhiên, Roman không phản kháng vì chiếc ví thực ra trống rỗng. Khi không thể đòi tiền chuộc, bọn chúng đã giết và chặt xác hai vợ chồng.

Ba người đàn ông bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người đã bị bắt giữ (Ảnh: East2west)

Các điều tra viên cho biết, những kẻ này còn có đồng phạm hỗ trợ thuê xe, nhà và tổ chức việc giam giữ. Sau khi gây án, chúng phi tang dao, quần áo và đồ cá nhân của nạn nhân ở nhiều tiểu vương quốc khác nhau nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Cảnh sát UAE đã phát hiện máu của Anna tại biệt thự Hatta, vết máu trong xe thuê cùng một áo thun của nghi phạm bị bỏ lại. Tín hiệu điện thoại của vợ chồng Roman từng được ghi nhận di chuyển từ Hatta sang Oman rồi tới Cape Town (Nam Phi). Nhưng đó là một kế hoạch đánh lạc hướng của hung thủ khi thiết bị bị bỏ lại cố tình bật nguồn để kéo dài thời gian truy tìm.

Nhờ sự phối hợp giữa cơ quan điều tra Nga và cảnh sát UAE, vụ án mạng kinh hoàng đã dần được làm sáng tỏ.

Bóng tối phía sau ánh hào quang

Theo tờ Komsomolskaya Pravda, Roman Novak từng bị điều tra vì lừa đảo hơn 380 triệu bảng Anh (gần 12.000 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư tiền số ở Trung Quốc và Trung Đông, với danh nghĩa “gọi vốn phát triển dự án”. Trên thực tế, anh ta bị mô tả là “một kẻ thao túng tài ba, sống xa hoa như giới Sheikh Ả Rập”.

Roman cũng từng ngồi tù vì tội tham ô và điều hành một mạng lưới tiền số qua ứng dụng do lập trình viên Ukraine phát triển.

Cặp vợ chồng xấu số để lại những đứa con còn nhỏ tuổi, hiện đã được ông bà đón về chăm sóc sau bi kịch.

Hiện ba nghi phạm chính đang bị tạm giam đến ngày 28/12, trong khi cảnh sát tiếp tục truy bắt 5 người Nga khác dưới 25 tuổi được cho là có liên quan.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn