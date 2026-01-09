Cưới vợ hơn 10 tuổi, tôi dần sa ngã vào mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ

Chuyện tình của tôi và vợ từng là một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Cô ấy hơn tôi mười hai tuổi, một người phụ nữ từng trải, dịu dàng và đầy thấu hiểu. Tôi còn nhớ như in những ngày đầu, khi tôi còn là một chàng trai non dại, cô ấy đã là bờ vai vững chãi, là người dẫn lối cho tôi trong cuộc sống. Tôi yêu cô ấy, yêu sự từng trải, yêu cách cô ấy chăm sóc tôi như một đứa trẻ lớn. Chúng tôi kết hôn, và tôi tin rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất đời mình.

Thế nhưng, khi những năm tháng tuổi trẻ của tôi dần trôi qua, những nếp nhăn bắt đầu hằn sâu trên khóe mắt cô ấy, mái tóc hoa râm cũng xuất hiện nhiều hơn. Tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng trong sâu thẳm, một cảm giác trống rỗng bắt đầu len lỏi. Cuộc sống hôn nhân dần trở thành một vòng lặp yên bình đến tẻ nhạt. Tôi bắt đầu cảm thấy mình cần một điều gì đó mới mẻ, một sự rung động mà đã lâu lắm rồi tôi không còn cảm nhận được.

Sau nhiều năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng tôi dần lạnh nhạt hơn (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Rồi một đồng nghiệp mới, trẻ trung, sôi nổi và đầy sức sống xuất hiện. Cô ấy mang đến cho tôi một thứ năng lượng mà tôi đã đánh mất từ lâu. Những cuộc trò chuyện vui vẻ, những ánh nhìn vô tình, rồi đến những bữa trưa riêng tư... Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên cuốn tôi vào vòng xoáy lúc nào không hay.

Tôi biết mình đang sai. Mỗi tối về nhà, nhìn thấy bóng dáng vợ, người đã dành cả thanh xuân cho tôi, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi cố gắng né tránh, cố gắng dặn lòng rằng đây chỉ là một phút xao lòng của kẻ yếu đuối. Nhưng cái cảm giác được "trở lại là chính mình" khi ở bên cô đồng nghiệp kia quá đỗi cám dỗ. Tôi cảm thấy mình trẻ lại, được khao khát, được ngưỡng mộ. Nó giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, càng uống càng lún sâu.

Mối quan hệ ngoài luồng ấy trở thành một bí mật đè nặng lên tôi. Nó không chỉ là sự phản bội, mà còn là sự ích kỷ. Tôi đang dần đánh mất chính mình, đánh mất những giá trị mà tôi từng tin tưởng. Tôi nhìn vào gương, thấy một người đàn ông xa lạ, một kẻ hèn nhát đang trốn chạy khỏi thực tại, trốn chạy khỏi sự thật về tuổi tác, về những kỳ vọng của chính mình.

Tôi biết, sớm muộn gì thì sự thật cũng sẽ phơi bày. Và khi đó, tôi không biết mình sẽ đối mặt với cô ấy như thế nào, với người phụ nữ đã từng là cả thế giới của tôi.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV