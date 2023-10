Triệt phá tụ điểm mại dâm do người nước ngoài cầm đầu với quy mô lớn

Phía bên ngoài và bên trong nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận 7 để đấu tranh, phá băng ổ nhóm hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài núp bóng hoạt động kinh doanh tại nhà hàng này.

Từ đó, Cơ quan Công an đã tiến hành các bước thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ những hoạt động phạm pháp tại Nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB mở cửa hoạt động từ năm 2020 cho đến nay, do đối tượng Son Teaheum (SN 1976, Quốc tịch Hàn Quốc) làm chủ và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của nhà hàng.

Đối tượng chủ nhà hàng Son Teaheum (Quốc tịch Hàn Quốc) khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Nhà hàng có khoảng 28 phòng (4 tầng và 1 sân thượng) với khoảng 226 quản lý, nhân viên, gồm: 1 giám đốc điều hành, 1 tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 madam (tú bà môi giới) Việt Nam, 3 lễ tân (thu ngân), 30 nam phục vụ, 180 nhân viên nữ phục vụ, một số nhân viên bếp và có 3 ô tô đưa đón khách.

Để thuận lợi cho việc hoạt động mại dâm, nhóm đối tượng đã móc nối với nhiều khách sạn trên địa bàn quận 7 để làm nơi mua bán dâm.

Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và người Việt Nam về làm việc. Đồng thời, khi đến với nhà hàng, khách sẽ được quảng cáo, chào mời các hoạt động tươi mát hấp dẫn, như múa sexy, sẵn sàng cho tiếp viên chiều khách cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ phục vụ “tới bến” với giá hợp lý, được đảm bảo không bị Cơ quan Công an kiểm tra, vì thế nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng.

Đối tượng Kim Da Jib (Quốc tịch Hàn Quốc) được cho là môi giới mại dâm khi khách đến nhà hàng.

Gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam, giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB là “thiên đường”, khách Hàn Quốc nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng.

Nhằm đối phó việc bị lực lượng chức năng theo dõi, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động mại dâm, thường xuyên tổ chức họp kín, chỉ đạo quản lý, madam nhiều phương thức để che đậy hành vi phạm pháp như: Chỉ tiếp khách nước ngoài (Hàn Quốc), có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm như bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới.

Cơ sở kinh doanh trên còn được lắp đặt hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, 3 tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến điểm mua bán dâm.

Các đối tượng cầm đầu cùng các quản lý, tú bà... tại tụ điểm mại dâm cho người nước ngoài ở nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB.

Các đối tượng cầm đầu thường xuyên chỉ đạo, tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt. Thay đổi ký hiệu mua bán dâm trên hóa đơn tính tiền bằng các “từ lóng” ám thị hoạt động mại dâm.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định nhóm đối tượng Son Teaheum, Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young và các quản lý người Việt Nam: Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng là nhóm đối tượng cầm đầu hoạt động “môi giới mại dâm” cho người nước ngoài. Hành vi của nhóm đối tượng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố nói chung và tội phạm mại dâm nói riêng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, ngày 3/10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, đã chỉ đạo chia thành nhiều mũi công tác, phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra hành chính nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với đối tượng Khổng Minh Trí để đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm tại khách sạn The Shilla Luxury1 (số 75 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7) nên tiến hành đưa các đối tượng về Cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng khai nhận 4 khách mua dâm người Hàn Quốc sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng LUXURY BUSINESS CLUB thì được quản lý người Hàn Quốc tên Yi Yo Han, You Eun Young và madam người Việt Nam tên Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 3,8 triệu đồng/1 khách/1 đêm.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Son Teaheum khai nhận vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc, madam người Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng; đồng thời quy ước các ám hiệu để né tránh việc theo dõi của cơ quan chức năng như đánh số “0, 1, 2” vào sổ chấm công hàng ngày (Tiếp viên không đi bán dâm sẽ ghi số “0”, tiếp viên đi bán dâm qua đêm sẽ ghi số “1”, tiếp viên đi bán dâm về liền sẽ ghi số “2”), doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ 2 đối tượng Khổng Minh Trí, Son Teaheum về hành vi “Chứa mại dâm”; 8 đối tượng Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an thành phố đấu tranh quyết liệt với tất cả các loại tội phạm trên địa bàn thành phố nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng.

