Truy nã toàn quốc “hot girl” chứa mại dâm

Quyết định truy nã đối với Trâm.



Trước đó, Trâm chứa mại dâm trên địa bàn, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bị khởi tố điều tra, Trâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đề nghị người dân khi phát hiện Trâm hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an gần nhất.

Đối tượng Trâm.



Đề nghị gia đình vận động, thuyết phục đối tượng nhận thức được hành vi của mình, nhanh chóng đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tọa lạc số 28, đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết; điện thoại: 0252.3822.244.

