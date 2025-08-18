Triệt phá đường dây vận chuyển gần 300kg m.a t.ú.y, thu giữ 2 khẩu s.ú.n.g

Theo thông tin ban đầu, lúc 9h5 ngày 15/8, tại phường Hải Vân, Đà Nẵng, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung thuộc Cục PCMT&TP bắt quả tang 2 đối tượng gồm N.T.L (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) và Đ.B.H.C (trú phường An Khê, Đà Nẵng) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Gần 300kg ma túy bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: BP

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 ôtô và các tang vật, tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng L, các lực lượng thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

Vụ việc đang được Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh mở rộng và hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật.

