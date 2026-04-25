Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc xuyên quốc gia

Công an đấu tranh với đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, Công an Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động phi pháp nên tham mưu lập chuyên án để đấu tranh.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, xác định vai trò từng đối tượng.

Ngày 26/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, các mũi công tác đồng loạt tiến công, bắt giữ 205 đối tượng tại “Trường gà quốc tế Viêng Xay".

Lực lượng chức năng đã thu, giữ 36 ô-tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; 205.300.000 đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan hành vi phạm tội.

Tang vật vụ án.

Kết quả điều tra xác định, “Trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng, sinh năm 1979, trú tại số 03 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành trường gà vào mục đích đánh bạc, thu lợi bất chính.

Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc ở nước Lào, thu hút người Việt Nam sang đánh bạc. Các đối tượng đã đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ phục vụ nhu cầu của người tham gia đánh bạc, thu 5% tiền “xâu" của người thắng cược làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 29/1/2026 đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.200 tỷ đồng, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thu được 13.024.817.000 đồng tiền "xâu".

Ngoài tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web: "tg999.live” và hội nhóm telegram "truonggaviengxay999” với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái. Trích xuất dữ liệu, cơ quan điều tra xác định hàng nghìn tài khoản của người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt có hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng hơn 150 tỷ đồng.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chọi gà bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc", đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, nhất là đấu tranh làm rõ dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản"của các đối tượng.

