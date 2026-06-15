Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 25 năm lẩn trốn

Đối tượng Trần Văn Quế. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trần Văn Quế (SN 1958, thường trú tại xóm 7, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) bị truy nã theo Quyết định số 177, ngày 05/11/2001 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Quá trình lẩn trốn nhiều nơi, Trần Văn Quế đã thay tên, đổi họ và quê quán, sử dụng Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Đăng Công, sống khép kín, không còn liên hệ với người thân, thường xuyên ở tại khu vực chòi rẫy. Mọi thông tin, manh mối về đối tượng đều được che giấu.



Qua công tác nắm địa bàn, phát hiện đối tượng có những biểu hiện bất minh, nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương truy tìm manh mối, dấu vết để xác minh, bắt giữ đối tượng.



Ngày 11/6, Công an xã Thuận An phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Đắc Lộc (xã Thuận An) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Quế.



Đối tượng Trần Văn Quế đã được di lý về trụ sở Công an xã Thuận An để làm việc và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.Ninh

Nguồn tin: baophapluat.vn