Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán t.h.u.ố.c giả "Đông y gia truyền 4 đời"

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng

Chiều 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hưng Yên) vừa đấu tranh, triệt phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Theo đó, qua triển khai công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ cuối năm 2025 có 4 trang facebook gồm: Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền, Điều Trị Vẩy nên - Đông Y Ông Hiền, Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da, Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình do đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1991, HKTT thôn Ba Vì - xã Bắc Tiên Hưng - tỉnh Hưng Yên) chỉ đạo tạo lập, quản lý, sử dụng.

Các đối tượng này thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám "Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa", địa chỉ thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, rồi đăng lên mạng xã hội facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc gia truyền 4 đời chuyên điều trị các bệnh ngoài da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Xét tính chất nguy hiểm của đường dây tội phạm, để kịp thời ngăn chặn hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của nhóm đối tượng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc, Phòng Anh ninh chính trị nội bộ đã xác lập Chuyên án "đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng", tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, bóc gỡ tận gốc đường dây tội phạm này.

"Thuốc đông y" được các đối tượng chuyên án bán, quảng cáo trên mạng

Ngày 10/4/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng do Nguyễn Văn Hải cầm đầu.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình khám xét, Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, công cụ phương tiện, sản phẩm "thuốc đông y" được quảng cáo chuyên điều trị các bệnh về da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,...

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng và xử lý nghiêm hành vi phạm tội của các đối tượng.

Qua vụ án trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo: Người dân cần tỉnh táo khi mua các loại thuốc, phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh thực tế; cần hết sức thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn