Đường dây đưa người trốn sang châu Âu và Mỹ bằng thị thực du lịch bị triệt phá như thế nào?

Ngày 3/4, thông tin về việc triệt phá đường dây tổ chức cho cho công dân Việt Nam trốn đi nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan huy động hơn 120 cán bộ, đồng loạt triển khai 16 tổ công tác tại 6 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, Ninh Bình, TP Cần Thơ) thực hiện thành công kế hoạch phá án.

Liên quan đến vụ án trên, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về cùng tội danh nêu trên. Vụ án hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

10 tháng lần tìm theo các mắt xích

“Hơn 10 tháng trước, qua công tác nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện những dấu hiệu bất thường của một số đoàn khách, chủ yếu là công dân sinh sống tại các tỉnh miền Trung. Phần lớn, họ đi theo các nhóm, xuất cảnh dưới danh nghĩa du lịch sang các nước châu Âu nhưng vẻ bề ngoài không có biểu hiện của những người có kinh tế khá giả. Một số trường hợp sau khi làm thủ tục xuất cảnh đến thời hạn không nhập cảnh trở lại Việt Nam…”, Đại tá Trương Thị Thu Ba, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh mở đầu câu chuyện với chúng tôi.

Từ những dấu hiệu bất thường của nhóm khách cư trú tại các tỉnh miền Trung, các trinh sát Phòng 3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đặt câu hỏi nghi vấn về một đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam trốn đi các nước châu Âu và Mỹ… Để làm rõ được câu hỏi trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động vào cuộc để xác minh thông tin.

Ban chuyên án tiến hành họp triển khai kế hoạch phá án.

“Chúng tôi tung quân số có mặt tại nhiều địa bàn trên cả nước, nhằm thu thập các chứng cứ. Song việc thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn do thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng điều hành. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao dịch; địa bàn hoạt động rộng ở nhiều, tỉnh thành trong cả nước… Song bằng các biện pháp nghiệp vụ và sau nhiều ngày lăn lộn ở địa bàn, một đường dây tội phạm tổ chức cho công dân trốn đi các nước châu Âu và Mỹ đã dần được hé lộ. Trong đường dây này có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước; lợi dụng danh nghĩa xuất cảnh hợp pháp hoặc xuất cảnh trốn sang nước thứ 2; sau đó sang nước thứ 3” - một trinh sát Đội 3 cho biết.

Đồng loạt triển khai 16 tổ công tác tại 6 tỉnh/thành phố thực hiện thành công kế hoạch phá án.

Để tập trung lực lượng, bóc gỡ toàn bộ đường dây phạm tội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam trốn ra nước ngoài. Chuyên án do Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm trưởng ban; thành viên gồm các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Sau khi chuyên án được xác lập, các thành viên phải đối mặt với không ít khó khăn do phương thức và thủ đoạn, hoạt động tinh vi của các đối tượng trong đường dây. Cụ thể, các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội để liên lạc và sử dụng tài khoản ẩn danh. Đồng thời, hướng dẫn khách cách thức khai báo tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi xuất nhập cảnh hoặc khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Sau hơn 10 tháng kiên trì, kiên quyết đấu tranh, áp dụng đa dạng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã dựng lên toàn bộ đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam trốn đi các nước châu Âu và Mỹ.

Đồng loạt triến khai 16 tổ công tác tại 6 tỉnh/thành phố

Thực hiện kế hoạch phá án đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chủ trì, phối hợp các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan huy động hơn 120 cán bộ, đồng loạt triến khai 16 tổ công tác tại 6 tỉnh/thành phố gồm Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hải Phòng, Ninh Bình, TP Cần Thơ thực hiện thành công kế hoạch phá án. Vào hồi 6h ngày 16/3, các lượng lượng đã đồng loạt triển khai, triệu tập 16 đối tượng trong chuyên án và những người liên quan để đấu tranh, khai thác, củng cố tài liệu, chứng cứ và chuyển hóa tài liệu trinh sát.

Trong đó, ban chuyên án đã tổ chức khám xét khẩn cấp đối với 6 đối tượng, thu giữ được nhiều đồ vật, vật chứng và tài liệu quan trọng: 25 điện thoại di động, 10 máy tính, 1 két sắt, 142 hộ chiếu Việt Nam, 1 hộ chiếu nghi của Trung Quốc, 2 giấy thông hành, 7.200 USD, 1 máy khắc con dấu, 58 cán dấu chưa sử dụng, 28 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 4 vỏ thẻ sim đã sử dụng,..

“Bắt giữ đã khó, việc thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh triệt để, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng càng không dễ dàng. Các đối tượng trong đường dây chia nhiều công đoạn, “mắt xích” độc lập trong quá trình tổ chức… Các trường hợp tham gia vào đường dây được hướng dẫn cách thức khai báo nên có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an” - một thành viên của ban chuyên án cho biết.

Khi đó, cùng với việc đưa ra các bằng chứng, các thành viên của ban chuyên án đã phân tích để các công dân hiểu được hệ lụy và những nguy hiểm khi họ tham gia vào các đường dây di cư trái phép. Trong số các trường hợp bị phát hiện, nhiều người đã phải vay nợ, bán nhà để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, thậm chí phải bỏ mạng nơi đất khách, quê người... Sau khi được phân tích, một số người đã hợp tác với cơ quan Công an.

Từ đây, đường dây bước đầu được làm rõ. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức cho 29 công dân Việt Nam trốn sang các nước Đức, Pháp, Anh và Mỹ; phương thức, thủ đoạn là thu xếp cho khách xin thị thực diện du lịch, sau đó tổ chức tour cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn sang các nước châu Âu và Mỹ. Về chi phí, mỗi khách phải trả cho các đối tượng trong đường dây tổng chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng/người.

Qua đấu tranh ban đầu và căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đường dây tội phạm đã tố chức cho nhiều công dân Việt Nam trốn đi nước ngoài. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về cùng tội danh nêu trên; hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: Thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hành trình ra nước ngoài của công dân thường trải dài qua nhiều nước, bằng cả đường không, đường bộ và đường biển… Từ đó, hình thành các đường dây tội phạm với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước; cả người Việt Nam và người nước ngoài tổ chức hoạt động có tính chất xuyên quốc với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ, lương cao, thủ tục đơn giản (chỉ cần cung cấp giấy tờ tuỳ thân, hộ chiếu…); thời gian xuất cảnh nhanh; hướng dẫn cách thức khai báo để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất… Việc di cư bất hợp pháp sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với hành khách. Vì thế, công dân có nhu cầu đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, cần tìm đến các địa chỉ tin cậy để làm các thủ tục.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn