Một giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Ngày 14-6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Đình Phú (SN 1983, ở xã Thái Hòa), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tuấn Nhật về tội trốn thuế.

Ông Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tuấn Nhật, bị khởi tố về tội trốn thuế. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11-5, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của người dân, theo đó tố giác ông Phú có hành vi sản xuất, kinh doanh, bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng có dấu hiệu trốn thuế.



Cơ quan điều tra xác định trong quá trình kinh doanh bán hàng hóa gỗ ván bóc, gỗ nguyên liệu, Nguyễn Đình Phú không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền hàng nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.



Bước đầu cơ quan điều tra xác định giá trị hàng hóa mà Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Tuấn Nhật bán ra không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 5 tỉ đồng, với số tiền trốn thuế trên 370 triệu đồng.



Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động