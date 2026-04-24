Triệt phá đường dây mại dâm dính đến các cầu thủ Serie A

Văn phòng Công tố Milan và Lực lượng Cảnh sát tài chính cũng xác định được hơn 50 cầu thủ Serie A là "khách hàng thân thiết" của đường dây mại dâm này.

Trong đó có 4 cầu thủ của AC Milan và Inter Milan. Những khách hàng này hiện không phải đối mặt với cáo buộc, vì việc trả tiền cho các dịch vụ như vậy không cấu thành tội phạm.

Theo tường thuật chi tiết, đường dây gái gọi tinh vi này hoạt động dưới vỏ bọc của một công ty tổ chức sự kiện cao cấp.

Nó cung cấp dịch vụ tình dục cho một tầng lớp khách hàng giàu có, bao gồm các doanh nhân nổi tiếng và hàng chục cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở Giải vô địch Ý (Serie A).

Trước mắt 4 cá nhân bị tình nghi điều hành đường dây này đã bị cảnh sát Ý quản thúc tại gia.

Cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét tại 6 địa chỉ khác nhau để làm rõ quy mô đầy đủ của mạng lưới tội phạm này.

Công ty này quảng cáo một "dịch vụ sau trận đấu" có giá vài nghìn euro mỗi đêm.

Gói trọn gói bao gồm một buổi tối tại một địa điểm năm sao thuộc khu giải trí về đêm ở Milan, một gái gọi trẻ trung, khách sạn 5 sao và có thể cộng thêm "một hơi" khí cười.

Công ty này được cho là đã tuyển dụng phụ nữ và gái gọi chuyên nghiệp để tham dự các sự kiện này.

Cụ thể công ty này thường bố trí chỗ ở cho họ tại trụ sở công ty trước khi họ gặp gỡ các khách hàng trả giá cao.

Các khách tham dự thường xuyên sử dụng khí nitơ oxit (thường được gọi là khí cười hoặc thuốc bóng bay) trong các bữa tiệc riêng tư này.

Chất hóa học này tạo ra cảm giác hưng phấn nhưng không để lại dấu vết nào trong cơ thể. Các cầu thủ bóng đá ưa chuộng chất này vì nó cho phép họ vượt qua các cuộc kiểm tra chống doping do không có nguy cơ bị phát hiện.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: tuoitre.vn