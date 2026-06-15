Sáng 15-6, nhà mạng chính thức khóa hàng triệu SIM chưa xác thực: Chủ thuê bao cần làm gì?

Ngày 15-6, đại diện VinaPhone cho biết từ 9 giờ sáng cùng ngày, nhà mạng đã thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến vì vậy khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều.

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin.

Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, số thuê bao sẽ bị thu hồi. Ngay sau khi khách hàng xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ.

Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao. Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, có thể thực hiện trên ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp. Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

Nhân viên nhà mạng hỗ trợ người dùng xác thực thuê bao

"Mọi thắc mắc liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091 hoặc các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất để được hỗ trợ" - đại diện nhà mạng nói.

Trong khi đó, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đúng 0 giờ ngày 15-6, hệ thống đã khóa SIM một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với toàn bộ các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định.

Đối với các khách hàng bị khóa SIM một chiều từ ngày 15-6, Viettel Telecom lưu ý khách hàng không cần lo lắng, hệ thống của Viettel sẽ tự động mở lại ngay sau khi khách hàng hoàn thành việc xác thực thông tin.

Có hai cách khôi phục dịch vụ nhanh nhất. Thứ nhất, thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Thứ hai, khách hàng mang theo CCCD gắn chip đến trực tiếp các Cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile gần nhất để được nhân viên hỗ trợ miễn phí.

Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc.

"Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực" - đại diện nhà mạng Viettel nói.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động