Bán chung cư để về quê sống chậm, cặp vợ chồng sinh năm 1990 làm một việc khiến căn nhà 1.000m² khác hoàn toàn xung quanh

Ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Đông Sơn (Tô Châu), có một căn nhà không giống bất kỳ ngôi nhà nông thôn nào xung quanh. Tường trắng, mái ngói xám, cây cối đan xen trong từng lớp không gian, ánh sáng và bóng cây thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.



Đó là căn nhà của vợ chồng chị Trương Vân Phương (SN 1990, làm giáo viên mỹ thuật). Vài năm trước, cặp vợ chồng thế hệ 9X trong gia đình đã đưa ra một quyết định khá táo bạo: Bán nhà phố, quay về quê và cải tạo lại toàn bộ căn nhà cũ rộng khoảng 1000m2 để sống cùng mẹ già và con cái.



Một ngôi nhà, ba thế hệ, năm thành viên. Và một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu từ đó.





Ngôi nhà cũ trước khi được cải tạo.

Căn nhà sau khi cải tạo.

Cải tạo căn nhà cũ thành “biệt thự sân vườn” không đụng hàng với bất cứ ai



Trước khi cải tạo, căn nhà cũ trên mảnh đất 1000m2 rộng nhưng xuống cấp, ẩm thấp vào mùa đông, nóng bức vào mùa hè.



Nơi đây chỉ có một mình người bà, năm nay 85 tuổi sống một mình, sau khi chồng mất. Trước đây, con cháu về thăm chỉ là những chuyến ngắn ngày, ở lại vài hôm rồi lại quay về thành phố. Theo thời gian, sức khỏe của bà yếu dần, việc sinh hoạt cũng không còn thuận tiện như trước. Cảm giác “muốn chăm sóc nhưng sợ không còn kịp” khiến cả gia đình bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc thay đổi cách sống.



Cuối cùng, họ đưa ra một quyết định không dễ dàng: Rời thành phố, quay về quê và cải tạo lại toàn bộ căn nhà để cả gia đình có thể sống cùng nhau.



Để biến một ngôi nhà cũ thành không gian sống hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần Giang Nam, gia đình đã mời kiến trúc sư cải tạo toàn bộ.



Tổng diện tích gồm khoảng: 500m² không gian nhà ở, 500m² sân vườn



Điểm đặc biệt của căn nhà nằm ở cách thiết kế không phá đi cấu trúc cũ, mà “đi theo nó”.



Thay vì xây lại hoàn toàn, phần lớn kiến trúc được giữ nguyên tinh thần “tu cũ như cũ”, chỉ thay đổi cách mở không gian, ánh sáng và sự kết nối với tự nhiên.



Điểm nhấn lớn nhất là hệ thống 8 tuyến di chuyển trong nhà, những lối đi được thiết kế để con người có thể đi vòng qua nhiều lớp không gian khác nhau, từ trong nhà ra sân vườn, từ thấp lên cao, từ kín sang mở.

Một vài góc bên trong căn nhà.

Cảm giác không còn là “một ngôi nhà”, mà giống như một khu vườn có thể sống bên trong.



Bước qua cổng, thay vì một lối vào thông thường, là một khoảng sân mở, dẫn thẳng đến cửa vòm tròn, giống như một khung cảnh trong phim cổ trang.



Ánh sáng, cây cối và kiến trúc liên tục đan vào nhau. Mỗi góc nhà đều có thể nhìn thấy một phần của sân vườn.



Trong sân có một giếng cũ được giữ lại, xung quanh là khu rửa rau, rửa đồ, gợi lại nhịp sống nông thôn rất tự nhiên, không cầu kỳ.



Ngôi nhà được chia thành nhiều tầng, nhưng không tách biệt mà liên thông theo chiều đứng:



Tầng 1: không gian sinh hoạt chung

Tầng 2: phòng ngủ các thành viên

Tầng 3: gác mái



Điều thú vị là mọi không gian đều “nhìn thấy nhau”.



Từ ban công tầng trên, chỉ cần cúi xuống là có thể thấy bố mẹ đang ngồi dưới sân. Ngược lại, từ tầng dưới cũng có thể nhìn lên thấy con cháu trong phòng.



Không gian sống vì vậy không tạo cảm giác tách biệt, mà giống như một dòng chảy liên tục.



Nếu tầng một là nơi sinh hoạt chung, thì tầng ba lại là không gian được yêu thích nhất của con dâu.

Nơi được ví như căn cứ bí mật của con dâu.

Đó là một gác mái nhỏ kiểu tatami, được cải tạo từ phần mái cũ. Có cửa sổ trời, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn mở ra cả núi xa lẫn sân vườn phía dưới.



Khi mệt, cô thường lên đây ngồi một mình, không cần làm gì cả. Người trong nhà gọi vui đây là “căn cứ bí mật” - một góc nhỏ nhưng đủ để tách khỏi mọi ồn ào.

“Một ngôi nhà tốt có thể thay đổi cuộc đời một con người”



Sống trong căn nhà này, nhịp sống của cả gia đình gần như thay đổi hoàn toàn.



Không còn tiếng xe cộ hay những tòa nhà cao tầng. Buổi sáng là tiếng chim, tiếng gà; buổi tối là tiếng ếch kêu và gió lùa qua tán cây. Những âm thanh rất tự nhiên thay thế cho nhịp sống đô thị vốn quen thuộc trước đó.



Cùng với sự thay đổi của môi trường, thói quen sinh hoạt của gia đình cũng chậm lại. Họ không còn đi chợ thường xuyên như trước, mà gần như sống theo mùa. Rau được hái trực tiếp từ vườn, nấu món gì tùy theo thời tiết và thời điểm trong năm.



Mùa nào thức nấy, có thể là rau vông, đậu tằm, hay những món ăn dân dã như bánh hoa thông được làm theo đúng mùa vụ tự nhiên. Nhịp sống vì thế không còn vội vã, mà trở nên chậm rãi nhưng rõ ràng hơn.





Căn nhà được bao quanh với nhiều câu xanh.

Trong tất cả những thay đổi đó, người cảm nhận rõ nhất không phải thế hệ trẻ, mà là bà cụ 85 tuổi trong gia đình.



Từ một người từng sống một mình trong căn nhà rộng, giờ bà có con cháu bên cạnh mỗi ngày, có tiếng nói chuyện, có bữa cơm đông đủ các thế hệ. Cuộc sống không còn lặng lẽ như trước.



Ban đầu, bà từng khá lo lắng khi căn nhà bị cải tạo, thậm chí sợ mất đi những “không gian quen thuộc” đã gắn bó nhiều năm. Nhưng khi gia đình quyết định giữ lại phần lớn đồ cũ, từ bàn ghế, giường tủ cho đến những chi tiết gỗ truyền thống,sự bất an ấy dần biến mất.



Có những buổi tối, cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, bà bất chợt cười và hát lại những bài hát cũ. Những ký ức tưởng như đã cũ kỹ, trong không gian mới lại như được đặt về đúng chỗ của nó.



Điều khiến căn nhà này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kiến trúc hay diện tích, mà nằm ở cách nó thay đổi đời sống của cả một gia đình.



Từ một tổ trạch cũ, nó trở thành nơi ba thế hệ cùng sinh sống, nơi con người gần gũi với thiên nhiên hơn, và nhịp sống dù chậm lại nhưng lại kết nối hơn rất nhiều.



Quan trọng hơn, nó mang lại một cảm giác mà chính gia đình gọi là “được quay về đúng nơi của mình”.

Các thành viên trong gia đình đều thoải mái, được chữa lành khi sống trong căn nhà này.

Không phải là rời bỏ thành phố để lùi lại phía sau, mà là lựa chọn một cách sống khác, bình tĩnh hơn, gần gũi hơn, và nhiều kết nối hơn.



Giữa xu hướng rời quê lên thành phố ngày càng phổ biến, câu chuyện của gia đình 9X này lại đi theo một hướng ngược lại.



Họ không chỉ cải tạo một căn nhà 1000m². Họ đang thử tạo ra một lối sống mới – nơi con người, ký ức và thiên nhiên cùng tồn tại trong cùng một không gian.



Và đôi khi, một ngôi nhà không chỉ để ở. Nó là nơi khiến người ta muốn ở lại lâu hơn một chút mỗi ngày.





Tác giả: Trần Hà.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn