Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng ngàn mỹ phẩm giả

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với: Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.

Các bị can: Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu, Nguyễn Đức Khánh (từ trái qua).

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Một số loại mỹ phẩm giả bị thu giữ.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng Nguyễn Đức Khánh (SN 1982; trú tại xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ.

Ngoài cơ sở sản xuất tại TP Hồ Chí Minh, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh.

Một số nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng mỹ phẩm giả.

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Nguyễn Đức Khánh là Khổng Đức Hồng (SN 1992; trú tại phường Bình Trị Đông, TP Hồ Chí Minh) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987; thường trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các máy móc, thiết bị các đối tượng dùng để tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói mỹ phẩm giả.

Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm gồm 2 cơ sở sản xuất và 1 kho hàng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả mang các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng… cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn