Triệt phá đường dây lô đề có doanh số hơn 50 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn xã Thăng Bình và các xã lân cận có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Sau một thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu, chứng cứ, nắm bắt quy luật hoạt động các đối tượng, đến ngày 17/9, đơn vị đã phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an các xã chia thành nhiều tổ, đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Một số đối tượng trong đường dây số đề có doanh thu hơn 50 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Bảy (SN: 1984, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số đối tượng khác đã tổ chức đường dây ghi bán lô đề qu mô lớn. Hằng ngày, các đối tượng này sử dụng ĐTDĐ để liên lạc, nhận tịch đề, bán lô đề cho nhiều con bạc. Tổng số tiền giao dịch của các đối tượng từ tháng 1/2025 đến nay là hơn 50 tỷ đồng, riêng trong ngày 17/9 là hơn 200 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn