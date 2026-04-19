Điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa 1.300 tỉ đồng, có sự tham gia rửa tiền của Shark Bình

Shark Bình và Mr Pips bị đề nghị truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền - Ảnh: CA

Sau hơn 2 tháng Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, thường được biết với tên gọi Shark Bình), viện kiểm sát cùng cấp đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Mr Pips cầm đầu đường dây lừa 1.300 tỉ

Theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội, năm 2018 Phó Đức Nam bắt mối với một người Thổ Nhĩ Kỳ có tên Isik Uran rồi ra nước ngoài học cách thành lập hàng loạt trang web về giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế để "mở đường" cho phi vụ thiết lập đường dây lừa đảo.

Nam đã chỉ đạo nhân viên thuê 41 văn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng và Hà Nội cho nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng thực hiện các phương thức dẫn dụ nhà đầu tư xuống tiền tham gia vào các sàn chứng khoán ngoại hối.

Mr Pips Phó Đức Nam tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính - Ảnh: FBNV

Nhóm của Mr Pips thành lập 85 công ty "ma" và mở 69 tài khoản ngân hàng để gắn với sàn giao dịch nhận tiền của bị hại.

Còn trên mạng xã hội, Mr Pips tạo dựng hình ảnh là một người thành công trong đầu tư. Nam sắm nhiều xe sang và đăng tải trên các nền tảng xã hội nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh về cuộc sống giàu có để lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư tài chính.

Theo kết luận, nhân viên chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bị hại từ các văn phòng của bộ phận kinh doanh. Sau đó nhân viên sẽ liên lạc với bị hại tự xưng là chuyên gia đầu tư chứng khoán, hỗ trợ "con mồi" trong quá trình đầu tư.

Sau đó, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại chuyển tiền với số lượng lớn và tư vấn đưa lệnh mua bán cho đến khi thua lỗ hết tiền, "cháy" tài khoản.

Nhân viên bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ sử dụng ứng dụng Zalo gọi điện, nhắn tin cho khách hàng quảng cáo gian dối sàn chứng khoán quốc tế, có giấy phép "đảm bảo chơi là có lời".

Ban đầu, nhà đầu tư khi rót tiền vào tài khoản sẽ được nhóm Mr Pips "nhử mồi" bằng cách cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ và có thể rút tiền về.

Nhưng sau đó, chúng sẽ "vây" nhà đầu tư rơi vào vòng xoáy lừa cấp cao hơn bằng cách cho nhân viên liên hệ với bị hại tự xưng là chuyên gia sẽ tư vấn trực tiếp 1-1. Chúng dụ dỗ bị hại chuyển thêm số tiền lớn hơn, tiếp tục đặt lệnh đầu tư dẫn đến thua lỗ "cháy" tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.

Bằng các chiêu thức trên, nhóm của Mr Pips đã thực hiện chuỗi 738 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ của nhà đầu tư, kết luận điều tra nêu.

Shark Bình tham gia rửa tiền

Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, được biết đến với biệt danh "Shark Bình" sau khi tham gia với vai trò nhà đầu tư trong chương trình "Shark Tank Việt Nam" (Thương vụ bạc tỉ).

Ông được ví như "cá mập công nghệ" bởi kinh doanh trong lĩnh vực này và rót vốn đầu tư nhiều start-up trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.

Liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips, Shark Bình bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng, tổng 214 tỉ đồng.

Theo kết luận, thời điểm tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng của Shark Bình bắt đầu nhận được các công văn từ phía công an xác minh về ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Mr Pips.

Được cấp dưới báo cáo, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cho các tài khoản ví Ngân lượng gắn với sàn forex tiếp tục hoạt động để hưởng lợi nhuận.

Thậm chí, ông Bình còn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà thông đồng với nhân viên của Mr Pips để tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" và cung cấp cho công an.

Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỉ đồng. Hành vi của Shark Bình bị đánh giá gây cản trở cho việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại và hoạt động của các ví ngân lượng thật của sàn forex.

Tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Hòa Bình phạm tội rửa tiền.

Ngoài Mr Pips và Shark Bình còn có 73 người khác bị đề nghị truy tố trong vụ án này. Đối với 8 người được xác định đang bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách hồ sơ, tài liệu liên quan để xác minh hành vi của 1.722 đối tượng làm việc tại các văn phòng liên quan Mr Pips nhưng chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ để xử lý.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ