Triệt phá đường dây “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức,” bắt 4 đối tượng

Tang vật thu giữ trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thanh Linh (sinh năm 2000, nơi ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), Nguyễn Quốc Kiệt (sinh năm 1998), Nguyễn Hữu Thế (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú ở ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Hữu Thân (anh trai của Thế) về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân (sinh năm 2005, nơi ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) được tại ngoại phục vụ điều tra do đang mang thai.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đường dây, sau đó vận chuyển từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo xác lập chuyên án để huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an đơn vị, địa phương triệt phá đường dây trên.

Đối tượng Nguyễn Quốc Kiệt trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 16 giờ ngày 13/9, ở trước nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh bắt quả tang Tiền Thị Tuyết Ngân đang giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển để chuyển đến Bưu cục quận 7 giao cho khách. Đồng thời, một tài xế giao hàng công nghệ Grab cũng đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm nhiều giấy tờ giả và đưa Tiền Thị Tuyết Ngân, Phạm Thanh Linh (chồng của Tuyết Ngân), Nguyễn Quốc Kiệt về trụ sở làm việc. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã xác minh, truy xét và bắt giữ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân.

Qua điều tra, Công an xác định, Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn.

Nguyễn Hữu Thân đã thuê căn nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh làm nơi tập kết “hàng hóa,” đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm, bên trong chứa tài liệu giả kèm theo quần áo cũ nhằm ngụy trang, đối phó với lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thế trong chuyên án. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thân chỉ đạo Tuyết Ngân, Thanh Linh và Quốc Kiệt đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục để chuyển cho khách hàng bằng dịch vụ có thu hộ tiền (COD).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an thu giữ thêm nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy tờ tùy thân...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét và xử lý tất cả các đối tượng liên quan./.

Tác giả: Thanh Vũ

Nguồn tin: vietnamplus.vn