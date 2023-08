Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện từ năm 2022, Hồ Sỹ Vọng (sinh năm 1973), trú tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai cùng Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1982), trú tại thôn Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện thường xuyên thực hiện cho vay lãi nặng. Sau khi báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh, tháng 6/2023, Công an thị xã Hoàng Mai đã lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Hồ Sỹ Vọng

Đối tượng Nguyễn Hữu Thủy

Quá trình điều tra, xác minh, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác định Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy chung nhau làm nghề kinh doanh bất động sản, lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người có nhu cầu vay tiền, từ năm 2022 đến nay, Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Một số tang vật của vụ án

Sau thời gian nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 19h30 ngày 17/8/2023, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá chuyên án, bắt giữ thành công 02 đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của Vọng và Thủy, lực lượng Công an thu giữ hơn 256 triệu đồng, 01 xe ô tô, 02 điện thoại di động, 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Qua đấu tranh bước đầu, cùng thông tin các bị hại cung cấp, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng cho vay hơn 1,65 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai đang tiến hành tạm giữ hình sự 02 đối tượng Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy để tiếp tục làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng.

