Triển lãm Theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và khánh thành “Không gian trải nghiệm số” giai đoạn 1 tại Bảo tàng Nghệ An

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương cùng các cựu chiến binh và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” được tổ chức nhằm thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Triển lãm trưng bày 92 tấm pa-nô với những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp; cùng 110 bài thơ diễn ca của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng trong hơn 20 năm qua.

Bằng sự kết nối giữa hình ảnh tư liệu và thơ, triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” là sự tái hiện sinh động những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và tình cảm của Nhân dân giành cho Đại tướng.

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc Triển lãm

Triển lãm được thể hiện theo 3 chủ đề: “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, “Vị tướng trong lòng dân”, “Sáng mãi ngàn năm”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Trong đó, chủ đề 1 “Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” giới thiệu toàn cảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những bức ảnh tư liệu lịch sử vô giá và những lời thơ mộc mạc của nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cảm ơn nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung và lãnh đạo Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung tặng Cuốn thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Chủ đề 2: “Vị tướng trong lòng dân” giới thiệu những khoảnh khắc dung dị, an nhiên giữa đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đó thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng và cảm phục của Đại tướng dành cho các chiến sỹ trên mọi mặt trận và tình yêu của Nhân dân, đồng đội dành cho vị Đại tướng Anh hùng.

Các đồng chí đại biểu nghe nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu những bài thơ viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Vinh tham quan triển lãm

Chủ đề thứ 3: “Sáng mãi ngàn năm” khẳng định tình yêu, niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua những khoảnh khắc xúc động trong Lễ Quốc tang, ngày tiễn đưa Đại tướng về quê nhà Quảng Bình…

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An

Cũng trong sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khánh thành giai đoạn 1 “Không gian trải nghiệm số” tại Bảo tàng Nghệ An. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: Năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh, ngành Văn hóa đã ưu tiên công tác chuyển đổi số trong hoạt động trưng bày của Bảo tàng Nghệ An. Đến nay, Bảo tàng Nghệ An đã hoàn thành một số sản phẩm văn hóa ứng dụng công nghệ số hiện đại hàng đầu và có chất lượng cao, là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật (công nghệ tương tác và kỹ thuật ghi hình, số hóa 3D) và nghiên cứu bảo tàng - lịch sử - văn hóa.

Các bạn trẻ rất hào hứng, thích thú trải nghiệm Không gian trưng bày công nghệ số “Đất và người Nghệ An”

Trong đó có các hạng mục trang thiết bị công nghệ trình chiếu, tương tác trong bảo tàng, như: Không gian trưng bày công nghệ số “Đất và người Nghệ An” với phần mềm trình chiếu, tương tác hỏi đáp ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI; phần mềm Timeline điện tử; trang thiết bị công nghệ 3D, 3D mapping; Thiết bị Kiosk tra cứu thông tin tương tác đa điểm; số hóa 3D các hiện vật....

Dự án cũng là tiền để để tạo thêm một kênh thông tin chính thống nhằm quảng bá, giới thiệu lịch sử văn hóa đất và người tỉnh Nghệ An một cách hiệu quả đến du khách trong và ngoài nước. Điều này không chỉ góp phần quảng bá những giá trị lịch sử văn hóa phong phú của Nghệ An mà còn góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch một cách bền vững.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn