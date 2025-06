Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An năm 2025

Theo đó, ngày 30/6/2025, Tỉnh ủy sẽ tổ chức Công bố Nghị quyết số 1678/MQ-UBTVQH; trao các quyết định thành lập Đảng bộ xã, phường; Quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy cấp xã; Nghị quyết phân công cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

UBND cấp xã mới công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của Đảng ủy, chính quyền, cơ quan MTTQ, đoàn thể cấp xã và tổ chức thực hiện ký bàn giao hồ sơ, tài liệu; hoàn thành trước ngày 5/7/2025.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và các xã, phường tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng nội dung Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH.

Tiếp tục xác định khối, xóm, bản là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính; trước mắt giữ nguyên xóm, khối, bản hiện có. Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại xóm, khối, bản theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã khi có hướng dẫn của Trung ương.

Cấp ủy, chính quyền cấp xã triển khai, tổ chức thực hiện phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động để được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác theo quy định. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31/5/2025. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chậm nhất 05 năm kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, số lượng cán bộ, công chức, viên chức ở ĐVHC sau sắp xếp phải đảm bảo theo quy định.

Về công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7/2025. Cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã chỉ đạo các cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, tài liệu tại các đơn vị có trách nhiệm thu thập, cập nhật tất cả văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc bảo đảm sự toàn vẹn, đầy đủ của hồ sơ, tài liệu, thực hiện chỉnh lý, phân loại, thống kê thành mục lục, niêm phong tài liệu, nộp tài liệu cho người có trách nhiệm tại đơn vị cũ để bàn giao cho đơn vị mới.

Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã hoàn thành, cơ quan cũ có trách nhiệm thống kê, lập Danh mục hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, bàn giao nguyên trạng cho cơ quan mới. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tài liệu cơ quan mới có trách nhiệm quản lý, dán niêm phong và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ đối với khối tài liệu đã được tiếp nhận theo quy định.

Tài liệu, dữ liệu về những việc đang giải quyết, cơ quan cũ có trách nhiệm lập Danh mục các hồ sơ đang giải quyết, bàn giao cho cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ tiếp tục theo dõi giải quyết theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Đối với các công việc phát sinh hoặc chưa hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận tại thời điểm nêu trên thì các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp để tiếp tục thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận theo quy định.

UBND cấp xã thực hiện rà soát, tiếp nhận và tham mưu, đề xuất với tỉnh điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội; quản lý, xử lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công, tài chính, ngân sách, tài sản công; thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân; công tác lập dự toán, định mức chi; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí; việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lĩnh vực hộ tịch, sự nghiệp giáo dục, y tế và sự nghiệp khác.

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thu hồi, giao nộp con dấu cũ; đăng ký mẫu con dấu mới theo quy định của pháp luật; hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6/2025.

Cấp ủy, chính quyền, cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã, các tổ chức, cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thu hồi các con dấu tại thời điểm hết giờ làm việc hành chính ngày 30/6/2025. Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, ĐVHC thực hiện thu hồi con dấu cũ, cấp con dấu mới, cấp giấy đăng ký mẫu dấu bảo đảm kịp thời khi ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động. Sau khi thu hồi con dấu cũ, thực hiện cấp con dấu mới cho các cơ quan, đơn vị ở ĐVHC mới để sử dụng kể từ ngày 1/7/2025.

Về chuyển đổi giấy tờ cho cơ quan, tổ chức, công dân và cập nhật dữ liệu dân cư, Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với UBND cấp xã, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới ĐVHC. Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Công an tỉnh chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp, tham mưu UBND cấp xã cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin liên quan đến địa chỉ, cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về sắp xếp, xử lý và sử dụng trụ sở, tài sản công: Cấp ủy, chính quyền cấp xã mới trên cơ sở kết quả kiểm kê, phân loại, lập danh sách tài sản công của ĐVHC cũ tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận trụ sở, tài sản sau sắp xếp theo phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tải sản công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp; hoàn thành trước ngày 1/7/2025.

Đối với trụ sở dôi dư, cấp ủy, chính quyền, cấp xã mới xây dựng phương án tiếp tục bố trí, sử dụng hoặc thực hiện điều chuyển, tổ chức đấu giá để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về công nhận ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu: UBND cấp xã thực hiện rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với ĐVHC cấp xã hình thành mới sau sắp xếp, tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận lại hoặc thẩm định công nhận ĐVHC mới đạt chuẩn NTM các cấp độ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến xây dựng NTM và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đối với ĐVHC cấp xã mới.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã hướng dẫn về việc phân loại ĐVHC cấp xã hình thành sau sắp xếp; lập mới, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, in ấn bản đồ hành chính; tổ chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Công an cấp xã; tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo vận hành và kết nối hệ thống công nghệ thông tin…

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn