Triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 5, đảm bảo nhanh nhất, sớm ổn định đời sống Nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ

Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão, sớm ổn định đời sống Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác khắc phục hậu quả bão số 5, đảm bảo khắc phục nhanh nhất, sớm ổn định đời sống Nhân dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tổ chức vệ sinh, thu dọn, bảo đảm không làm gián đoạn các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình thực tế tại từng địa bàn, quyết định và tổ chức phương án hỗ trợ đưa Nhân dân từ nơi sơ tán trở về nhà tại những khu vực đã bảo đảm an toàn. Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo Nhân dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân tham gia giao thông an toàn; kiên quyết không để người dân qua lại tại những khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là tại các ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là những thôn, bản khó tiếp cận do mưa lũ, sạt lở đất. Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa do bão số 5 theo quy định, bảo đảm không để hộ dân nào không có chỗ ở.

Khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ, hoàn thành trước ngày 30/8/2025, bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và duy trì việc khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của Nhân dân và công tác cứu trợ. Triển khai đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thiệt hại, khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp; kịp thời tiêu úng, chống ngập, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Huy động lực lượng, tổ chức đoàn thể Nhân dân tham gia thu dọn cây cối đổ gãy, chướng ngại vật, vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, sớm khôi phục hoạt động đi lại bình thường.

Rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ; kịp thời sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để chủ động triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, đặc biệt là hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Trường hợp ngân sách địa phương không bảo đảm đủ nguồn chi hỗ trợ, UBND cấp xã phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) chậm nhất trong ngày 29/8/2025 để tổng hợp, tham mưu xử lý theo quy định.

Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu của địa phương.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ địa phương khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão số 5; có phương án bổ sung, hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và tổ chức học tập cho học sinh.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế hỗ trợ địa phương khắc phục cơ sở y tế bị thiệt hại; không để gián đoạn hoạt động cấp cứu, điều trị; bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu cho Nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ theo quy định; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Giám đốc Sở Công Thương, theo chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố hệ thống lưới điện do bão, mưa lũ, bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân chậm nhất trong tháng 8/2025. Chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình, kịp thời có phương án điều tiết, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu (nhất là lương thực, vật tư sửa chữa nhà cửa), giữ ổn định cung cầu, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, tăng giá bất hợp lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Xây dựng chủ động chỉ đạo và hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường để triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương; kịp thời sửa chữa các công trình hồ đập thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn bị sự cố để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ trong thời gian tới. Đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão, mưa lũ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông khắc phục nhanh các hư hỏng do bão số 5, khôi phục sóng viễn thông và triển khai giải pháp bảo đảm cung cấp sóng tại các khu vực miền núi, vùng dễ bị chia cắt, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu bố trí các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho việc tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng tiến độ.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp quyết liệt với các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

