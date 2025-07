Trèo cây cao cắt tỉa cành tránh bão số 3 Wipha, cụ ông 71 tuổi trượt ngã trọng thương

Ngày 22-7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân đến nhập viện cấp cứ trong tình trạng chấn thương vùng đầu và 2 bàn chân phải do trượt ngã khi cắt tỉa cành cây để ứng phó với cơn bão số 3.

Trước đó, ông N.T.B. (71 tuổi, trú tại Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu và 2 bàn chân phải.

Theo người bệnh cho biết vì lo lắng bão, gió to có thể khiến gãy cành cây gây nguy hiểm, ông B. đã trèo lên cây cao để cắt tỉa cành cây. Không may do trời mưa, trơn trượt, khiến người bệnh bị ngã.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp vùng đỉnh đầu, gãy ngón I, II bàn chân phải; gãy ngón I bàn chân trái. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí làm sạch và khâu vết thương vùng đỉnh đầu, nẹp cố định các vị trí ngón chân bị gãy. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định và đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trước tình hình thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp, các bác sĩ bệnh viện khuyến cáo người dân không nên tự ý trèo, chặt cây khi không có các thiết bị an toàn. Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn trong mùa mưa bão.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động