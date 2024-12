Trend "đám giỗ bên cồn" đưa TikToker Lê Tuấn Khang "lên hương" với 11 triệu người theo dõi

Nguồn gốc của trend "Đám giỗ bên cồn"

Trong làn sóng sáng tạo không ngừng nghỉ trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay, một xu hướng mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, đó là "đám giỗ bên cồn". Xu hướng này không chỉ đơn thuần là việc tái hiện một nghi lễ truyền thống của người dân miền Tây trên "cồn" (phần đất nhô lên giữa bao la sông nước) mà còn là sự kết hợp sáng tạo với các yếu tố văn hóa và giải trí. Người đưa xu hướng này lên tầm cao mới chính là Lê Tuấn Khang - TikToker 22 tuổi, danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm 2024".

Một phần trong clip mới nhất của Lê Tuấn Khang. (Nguồn: Kênh TikTok @letuankhang2022)

"Đám giỗ bên cồn" bắt nguồn từ những video ngắn trên nền tảng TikTok. Thay vì những buổi lễ nghiêm trang, đầy nghi thức, các video này pha trộn hài hước, bất ngờ và có phần ngớ ngẩn để tạo sự gần gũi, dễ tiếp cận với người xem. Tên gọi "đám giỗ bên cồn" được sử dụng để miêu tả một không gian mang tính chất tự nhiên, gần gũi nhưng cũng đầy sáng tạo, thể hiện rõ tính chất không theo khuôn mẫu của các lễ cúng truyền thống.

Lê Tuấn Khang đã làm bùng nổ xu hướng này nhờ sự sáng tạo vô biên. Anh đã biến những khoảnh khắc tưởng chừng như nghiêm túc trong các đám giỗ thành những tình huống vui nhộn, đôi khi có phần phóng đại nhưng lại dễ dàng thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Bằng cách kết hợp những yếu tố hài hước, đôi khi là sự bất ngờ, anh đã mang lại một góc nhìn mới mẻ, khác biệt và đầy cuốn hút về một nét văn hóa lâu đời của người Việt.

Các video của Lê Tuấn Khang nổi bật không chỉ vì sự hài hước mà còn ở cách anh sử dụng những yếu tố ngớ ngẩn nhưng có chủ đích, làm cho người xem vừa cảm thấy thú vị lại vừa dễ dàng chia sẻ. Những khoảnh khắc tưởng như đơn giản, qua bàn tay của Khang, trở thành một phần của một xu hướng giải trí mới, phá vỡ mọi giới hạn trong việc sáng tạo nội dung. Sự sáng tạo này đã nhanh chóng lan tỏa, tạo thành làn sóng, khiến nhiều người khác cũng bắt đầu tham gia vào việc tái hiện "đám giỗ bên cồn" theo cách của riêng mình.

Còn nhớ, vào tháng 4/2022, Lê Tuấn Khang đã đăng tải một video mô tả chi tiết về đám giỗ ở miền Tây, mang đến cái nhìn mộc mạc về nét văn hóa vùng sông nước. Nhiều video khác của Tuấn Khang cũng thường nhắc đến đám giỗ bên cồn với những câu thoại quen thuộc như: "Mày chở tao qua cồn ăn đám giỗ được không?" hay "Ngày mai đi qua bên cồn ăn đám giỗ".

Hay mới đây, một video liên quan đến hành trình đi đám giỗ bên cồn đã thu hút sự chú ý với 300 triệu lượt xem, gần 600.000 bình luận và gần 3000.000 lượt chia sẻ chỉ trong 2 ngày. Tài khoản TikTok của Tuấn Khang đã tăng từ hơn 4 triệu lên hơn 11 triệu người theo dõi trong thời gian ngắn. Những con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của TikToker đến từ Sóc Trăng.

Kênh TikTok hơn 11 triệu người theo dõi của Lê Tuấn Khang. (Ảnh chụp màn hình)

Giới trẻ hưởng ứng mạnh mẽ

Cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ, đã có những phản ứng hết sức tích cực đối với xu hướng này. Các video của Lê Tuấn Khang không chỉ đơn giản là giải trí mà còn là sự thể hiện của những giá trị văn hóa dân gian trong bối cảnh hiện đại. Các video này, dù có phần phóng đại và vui nhộn, nhưng vẫn giữ được những yếu tố truyền thống cần thiết, giúp các thế hệ trẻ tiếp cận và yêu thích hơn với những giá trị văn hóa mà trước đó có thể bị xem là "khó hiểu" hay "lỗi thời".

Vì thế, "đám giỗ bên cồn" không chỉ là một trào lưu giải trí mà còn là một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Lê Tuấn Khang đã thành công trong việc kết hợp các yếu tố văn hóa dân gian với sự sáng tạo, mang đến cho người xem một cái nhìn mới về những lễ hội truyền thống. Điều này không chỉ giúp duy trì các giá trị văn hóa mà còn giúp làm sống lại những nghi lễ tưởng chừng như đã mai một trong đời sống hiện đại.

Sự thành công của xu hướng "đám giỗ bên cồn" không thể không nhắc đến ảnh hưởng mạnh mẽ của nền tảng TikTok trong việc đưa các trào lưu này lan rộng. Các video của Lê Tuấn Khang không chỉ nhận được sự yêu thích ở Việt Nam mà còn được chia sẻ và bắt chước ở nhiều quốc gia khác, tạo thành một cộng đồng sáng tạo đa dạng.

Lê Tuấn Khang với khả năng sáng tạo tuyệt vời, đã không chỉ khẳng định bản thân mà còn tạo ra một làn sóng sáng tạo mới, mang lại những khoảnh khắc thư giãn đầy màu sắc. Anh được vinh danh là "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm 2024", một sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp của mình trong việc tạo ra những xu hướng giải trí mới mẻ.

"Đám giỗ bên cồn" là minh chứng rõ ràng cho thấy rằng, trong thời đại số, việc sáng tạo và làm mới những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là việc giữ gìn di sản mà còn là cách để chúng tiếp cận với những thế hệ tiếp theo. Xu hướng này, cùng với những nhân vật như Lê Tuấn Khang, sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và trở thành một phần không thể thiếu trong nền văn hóa giải trí đương đại.

