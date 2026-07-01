Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn gây tai nạn chết người

Ngày 1/7, hai người trú xã Thiên Cầm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ và Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 264 và 260 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát đọc lệnh khởi tố đối với hai nghi can. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, sáng 19/5, nam sinh 17 tuổi giao xe máy Honda Wave Alpha cho cậu bạn 18 tuổi. Người này sau đó chở thêm một người khác, chạy trên quốc lộ 8C, hướng từ xã Thiên Cầm về xã Cẩm Xuyên.

Khi đến ngã ba giao giữa quốc lộ 8C và đường ĐH131, người lái điều khiển xe với tốc độ khoảng 70 km/h. Lúc này, phía trước có một phụ nữ 56 tuổi đi xe máy đang chạy chậm sát lề phải và bật xi nhan để rẽ.

Nhà chức trách cáo buộc do chạy tốc độ cao, để tránh va chạm, người lái đánh lái rẽ vào đường ĐH131 thì đâm vào biển báo giao thông dựng gần đó. Xe tiếp tục va vào tường rào nhà dân, khiến thanh niên bị văng xuống đường.

Hậu quả, người ngồi sau xe máy tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định người cầm lái chưa có giấy phép lái xe. Chiếc xe máy thuộc sở hữu mẹ của nam sinh 17 tuổi, giao cho con quản lý, sử dụng. Dù biết bạn không đủ điều kiện điều khiển phương tiện song nam sinh này vẫn đưa xe.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net