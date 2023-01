Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng Nghệ An năm 2022” cho 40 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả

Các tác phẩm chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng: - Chuyên đề: Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng: Tác phẩm: “Gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công” (Nhóm tác giả Hương Giang - Thế Toản - Ngọc Sơn - Lê Long - Đài PT-TH Nghệ An). - Chuyên đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tác phẩm “Ươm mầm hạt giống đỏ” (tác giả Thái Hoàng Dương- Phó giám đốc Trung tâm VH,TT&TT huyện Yên Thành) - Chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình: Tác phẩm “Cảnh giác với những suy diễn về 19 điều Đảng viên không được làm” (tác giả Hà Nguyên Bình Minh, Công an tỉnh Nghệ An) - Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tác phẩm: “Doanh nhân Thái Hương và khát vọng đưa Việt Nam trở lại bản đồ thế giới” (Tác giả Châu Lan, Báo Nghệ An). Các tác phẩm đạt giải Nhất: - Tác phẩm "Đảng viên “Thà ít mà tốt” - tác giả Hoa Mơ - Mai Hương - Quốc Toàn - Hữu Song - Phúc Hữu (Đài PTTH Nghệ An) - Tác phẩm: Phát triển đảng viên nữ dân tộc thiểu số: Bắt nguồn từ thôn bản - tác giả Chu Thị Khánh Ly (Báo Nghệ An) 1. - Tác phẩm: Người Đứng Đầu tiếp xúc đối thoại với nhân dân: Chìa khoá tạo sự đồng thuận - nhóm tác giả Ngô Đức Chuyên - Phạm Văn Bằng - Nguyễn Hữu Quân (Báo Nghệ An) - Chùm ảnh báo chí: Lũ dữ đi qua, tình người ở lại - nhóm tác giả Thành Cường - Hoài Thu - Xuân Hoàng - Phạm Bằng (Báo Nghệ An) Các tác phẩm đạt giải Nhì: - Tác phẩm: Bí Thư Vì Dân, nhóm tác giả Đình Tỷ - Mạnh Lục (Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Tương Dương) - Tác phẩm: Hành trình thiêng liêng - nhóm tác giả Hồ Thiên Minh - Lê Văn Thắng - Nguyễn Đức Cương - Trần Văn Dũng - Hồ Quốc Việt (Báo quân khu 4) - Tác phẩm: Tên thầy tên của cuộc đời - nhóm tác giả Bùi Gia Lý - Nguyễn Thương - Phương Thảo - Bông Mai (Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông huyện Tân Kỳ). - Tác phẩm: Khoai tây Alantic về đất Nghệ An - tác giả Ngô Nhật Lân (Báo Nghệ An) - Tác phẩm: Giải bài toán sinh kế cho vùng đất "phên dậu" nghèo quanh năm ở Xứ Nghệ - tác giả Nguyễn Anh Ngọc (Tạp chí Đời sống và pháp luật). - Tác phẩm: Chuyện ông chủ tịch "xin đất" người dân - nhóm tác giả Hoàng Lam - Thủy Tiên (Báo điện tử Dân trí) - Tác phẩm: Mưa lũ càn quét miền Tây Nghệ An, Bí thư xã ngụp lặn giúp dân giữa dòng nước chảy xiết - Nhóm tác giả Quốc Huy - Trần Tuyên (Báo điện tử Vietnamnet) - Chùm ảnh báo chí: Tỏa sáng phẩm chất " Bộ đội cụ Hồ" giữa tâm lũ Kỳ Sơn - tác giả Phùng Ngọc Thăng - (Báo Quân khu 4) Các tác phẩm đạt giải Ba: - Tác phẩm: Chấn chỉnh đạo đức công vụ góp phần chỉnh đốn Đảng - nhóm tác giả Minh Tâm - Mạnh Thuận - Việt Anh - (Đài PTTH Nghệ An) - Tác phẩm: Gương mẫu, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số - nhóm tác giả Minh Tâm - Vương Linh - Đức Vũ - (Công An tỉnh Nghệ An) - Tác phẩm: Lê Hồng Phong: "Đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng" - nhóm tác giả Đào Tuấn - Thành Cường- Lâm Tùng - (Báo Nghệ An) - Tác phẩm: Người đảng viên làm nhiều việc giỏi thay lời nói hay - nhóm tác giả Hiến Chương - Bình Sơn - (Đài PPTH Nghệ An) - Tác phẩm Những cây tồng lò của Đảng - tác giả Khánh Hiền - (Trung tâm VH,TTTT, huyện Tương Dương) - Tác phẩm: Cựu chủ tịch Hồ Xuân Hùng và dấu ấn để lại - tác giả Trần Văn Hiền (CTV TC Người làm Báo Nghệ An). - Tác phẩm: Vùng biên Nghèo khởi sắc dưới ánh sáng lãnh Đạo của Đảng - tác giả Nguyễn Viết Lam - (Báo Biên phòng) - Tác phẩm: Tình quê tha thiết trong trái tim - tác giả Cao Khoa (Cộng tác viên Tạp chí Sông Lam) - Tác phẩm: Phát triển Đảng viên là công nhân lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp tại Nghệ An - tác giả Mai Liễu(Tạp chí Lao động Công đoàn) - Tác phẩm: Thế trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Quân khu 4. Nhóm tác giả Hồ Minh Quân - Nguyễn Đức Cương (Báo Quân Khu 4). - "Chi bộ Hội nghề cá - Điểm tựa vững chãi để ngư dân bám biển giữa trời" - nhóm tác giả Đông Hà - Thành Châu (Báo Nhân dân) - Chùm ảnh báo chí: "Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi bà Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1940, tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ Liệt Sĩ Nguyễn Sỹ Việt, hiện chưa tìm thấy phần mộ" - tác giả Nguyễn Thành Duy (Báo Nghệ An).