Trang web quốc tế đưa Đình Bắc vào danh sách đặc biệt, sánh vai cùng ngôi sao Man City

Rising Ballers – trang web quốc tế chuyên đưa tin về các tài năng trẻ với 2,9 triệu lượt theo dõi – mới đây đã lập ra danh sách những cầu thủ châu Á đang thăng tiến vượt bậc.

Bản danh sách có nhiều cái tên đang thi đấu tại những giải đấu quen thuộc ở châu Âu như Abdukodir Khusanov (Uzbekistan – Man City), Zion Suzuki (Nhật Bản – Parma), Nestory Irankunda (Australia – Watford), Ali Jasim (Iraq – Como), Kento Shiogai (Nhật Bản – Wolfsburg), Yang Min-hyeok (Hàn Quốc – Coventry).

Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng được Rising Ballers gọi tên cùng với một số cầu thủ Đông Nam Á khác như Bjørn Martin Kristensen (Philippines), Justin Hubner (Indonesia), Yotsakorn Burapha (Thái Lan).

Đình Bắc được Rising Ballers đưa vào danh sách đặc biệt

Dấu ấn lớn nhất của Đình Bắc trong thời gian qua chính là màn trình diễn ở giải U23 châu Á 2026. Tiền đạo xứ Nghệ tỏa sáng với 4 bàn thắng góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam giành tấm HCĐ chung cuộc. Cá nhân Đình Bắc được trao giải Vua phá lưới. Ngoài ra, chân sút 21 tuổi còn cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Ở cấp độ ĐTQG, Đình Bắc đã có 2 bàn thắng ở các trận đấu chính thức cho đội tuyển Việt Nam. Dự kiến, chân sút sinh năm 2004 sẽ nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik hướng tới AFF Cup 2026, FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Trong màu áo CLB CAHN, Đình Bắc trải qua giai đoạn tương đối khó khăn trong nửa đầu mùa giải 2025/26. Nhưng các trận đấu gần đây, tiền đạo xứ Nghệ đang thể hiện phong độ ấn tượng. Anh đã ghi tới 4 bàn ở 3 vòng đấu V.League gần nhất, góp phần giúp CLB CAHN xây chắc vị trí số một trên BXH và tiến gần hơn tới chức vô địch.

Đình Bắc cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng

Nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam đã nhận định Đình Bắc có khả năng thành công nếu ra nước ngoài thi đấu. Với thể hình khá tốt cùng bộ kỹ năng đa dạng, chân sút xứ Nghệ thi đấu được nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Những tình huống bứt tốc và xử lý ở phạm vi hẹp của Đình Bắc cũng mang tới sự đột biến cao. Đặc biệt, cầu thủ sinh năm 2004 còn cho thấy bản lĩnh đáng nể ở các trận cầu trước những đối thủ tầm cỡ châu lục.

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng cho rằng Đình Bắc vẫn cần thêm thời gian tích lũy thêm kinh nghiệm tại đấu trường V.League trước khi sẵn sang “xuất ngoại”. Có được sự chuẩn bị tốt, cơ hội cạnh tranh ở những giải đấu hàng đầu châu lục như J.League hay K-League sẽ tăng lên.

Trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt hiện định giá Đình Bắc 300.000 euro (khoảng hơn 9 tỷ đồng).

Tác giả: Misa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn