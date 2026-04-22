Đình Bắc sẽ xuất ngoại, sang Nhật Bản thi đấu?

Nguyễn Đình Bắc là nhân tố chủ chốt trong hành trình đưa tuyển U22 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 (Thái Lan), giúp U23 Việt Nam giành hạng Ba chung cuộc tại Giải U23 châu Á 2026. Ở sân chơi đẳng cấp nhất bóng đá trẻ châu Á diễn ra hồi tháng 1-2026 tại Ả Rập Saudi, cá nhân Đình Bắc cũng chứng tỏ tài năng bằng danh hiệu "Vua phá lưới" U23 châu Á.

Đạt tới cảnh giới của ngôi sao V-League khi chỉ 21 tuổi, Đình Bắc được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, muốn chiêu mộ. Vừa qua, chân sút xứ Nghệ liên tiếp lập công, ghi 4 bàn sau 3 lượt trận gần nhất, giúp CLB Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau 19 vòng đấu.

Trong ngày được vinh danh với giải thưởng "Gương mặt trẻ Thể thao của năm 2025", Đình Bắc thổ lộ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu sau khi mùa giải này khép lại.

Mục đích của chuyến đi giúp Đình Bắc trau dồi kinh nghiệm, nâng tầm đẳng cấp và chứng tỏ tài năng ở những giải đấu hàng đầu châu lục.

“Từ lâu, tôi đã có ước mơ được ra nước ngoài chơi bóng. Tôi cũng không biết những khó khăn gì sẽ chờ đón mình ở phía trước. Trước mắt, tôi sẽ tập trung làm tốt nhất có thể” - tài năng thuộc biên chế Công an Hà Nội chia sẻ.

Truyền thông Thái Lan đưa tin CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) muốn chiêu mộ Đình Bắc, trong khi người hâm mộ gợi ý anh có thể thử sức tại Bundesliga (Đức) hoặc các giải đấu cao hơn ở châu Âu. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc hiện đang là 300.000 euro.

Tờ Krian Buriram (Thái Lan) cho rằng Đình Bắc đang lọt vào tầm ngắm của CLB hàng đầu Nhật Bản, khi đăng tin với nội dung: “Ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam là Đình Bắc đang lọt vào tầm ngắm của CLB mạnh của Nhật Bản - Vissel Kobe. CLB hàng đầu ở xứ sở hoa anh đào dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ đang đạt phong độ cao để tăng cường hàng công”.

Giới chuyên môn nhận xét Đình Bắc hội đủ kỹ năng để chơi bóng tại Nhật Bản. Ở Giải U23 châu Á 2026, ngôi sao U23 Việt Nam tự tin thể hiện kỹ thuật cá nhân đi bóng lắt léo, bứt tốc qua người và dứt điểm hiểm hóc dù phải đối đầu các đội bóng mạnh của châu Á.

Đình Bắc cũng hy vọng việc anh được ra nước ngoài thi đấu có thể tạo tiền đề cho thế hệ sau này. Anh mong đợi ngày càng có nhiều cầu thủ Việt Nam xuất ngoại để bóng đá nước nhà phát triển.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động