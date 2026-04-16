Đình Bắc muốn xuất ngoại

Đình Bắc muốn ra nước ngoài chơi bóng.

Tối 15/4, tại Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20, chân sút sinh năm 2004 của Công An Hà Nội được trao danh hiệu "Gương mặt trẻ Thể thao của năm", ghi nhận những nỗ lực và bước tiến đáng chú ý trong thời gian qua.

Phát biểu trên bục nhận giải, Đình Bắc gửi lời tri ân tới người hâm mộ và khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, khi được hỏi về khả năng xuất ngoại, anh không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ về mục tiêu tương lai.

"Chưa biết phía trước sẽ có những khó khăn gì, nhưng nếu có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể", Đình Bắc nói. Tiền đạo trẻ bày tỏ mong muốn có thể hiện thực hóa giấc mơ ngay sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.

Theo Đình Bắc, việc được thi đấu ở môi trường quốc tế không chỉ là bước tiến cá nhân mà còn mang ý nghĩa lan tỏa. Anh kỳ vọng nếu thành công, đó sẽ là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ trẻ khác, đồng thời góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Giải thưởng đến trong thời điểm phong độ của Đình Bắc có dấu hiệu khởi sắc. Sau giai đoạn chịu nhiều áp lực tại V.League, anh trở lại ấn tượng với 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng dứt điểm và tự tin thi đấu.

