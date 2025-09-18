Isak nhạt nhòa trong ngày ra mắt Liverpool

Isak không thể ghi bàn trong trận ra mắt Liverpool.



Sau quãng thời gian chờ đợi mòn mỏi, người hâm mộ Liverpool cũng được chứng kiến màn trình diễn của tân binh đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Isak. Trong vai trò trung phong ở sơ đồ 4-3-3, cựu sao Newcastle chơi nỗ lực nhưng không tạo ra pha bóng nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Atletico Madrid.

Tiền đạo người Thụy Điển chỉ có 2 cú sút, 4 lần chạm bóng trong vùng cấm, 1 pha qua người thành công, 0 lần thắng tranh chấp trên không, trước khi bị thay ra ở phút 58 để nhường chỗ cho Hugo Ekitike.

Trong ngày Isak chơi nhạt nhòa, Mohamed Salah tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo. Ngay phút thứ 4, ngôi sao kỳ cựu người Ai Cập kiến tạo để Andy Robertson ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, Salah gây ấn tượng với tình huống đi bóng qua 3 hậu vệ đối phương, trước khi hạ Jan Oblak, nhân đôi cách biệt.

Sau 2 bàn thắng chóng vánh, thế trận hoàn toàn nghiêng về nhà đương kim vô địch Premier League. "Lữ đoàn đỏ" tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể tận dụng, để rồi bị Atletico chọc thủng lưới trước khi hiệp một khép lại, sau pha làm bàn gây tranh cãi của Marcos Llorente ở phút 45+3.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối hiệp hai. Phút 83, Llorente gỡ hòa 2-2 cho đội khác. Tuy nhiên, Virgil Van Dijk đã tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 3 để giúp nhà vô địch Ngoại hạng Anh giữ lại 3 điểm đầy chật vật.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn